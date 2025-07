Ils n'avaient que quelques heures, des vétérinaires réalisent une césarienne rare pour sauver une chatte et son petit

Les césariennes sur les chattes sont extrêmement rares. Selon le réseau britannique des cabinets Vets for Pets, ce type d’opération ne représente que 3,51 % des 1 935 interventions chirurgicales réalisées sur des félins au cours des 6 derniers mois. Stormy, une jeune minette de Cowley près d’Oxford (Angleterre), est l’une des quelques chattes qui en ont bénéficié plus tôt cette année.

Une intervention d’urgence

En avril dernier, Stormy a facilement donné naissance à son premier chaton, Nala, mais a montré des signes de détresse quelques heures plus tard au moment de mettre au monde une seconde boule de poils.

Millena Oliveira, sa maîtresse, a rapidement compris qu'elle était anormalement angoissée et qu’elle avait besoin d’une aide d’urgence. Le temps pressait et la vie de la chatte et de son petit à naître était en jeu.

© Vets for Pets

Elle a donc contacté sans attendre le cabinet Vets for Pets Oxford Cowley dirigé par le Dr Iva Todorova.

Stormy a immédiatement été prise en charge par l'équipe vétérinaire et a subi une césarienne en urgence. Cette procédure délicate a non seulement sauvé la vie de la chatte, mais aussi celle de son deuxième chaton, Dora.

© Vets for Pets

Depuis, la chatte s’est bien remise de son opération, retrouvant son côté joueur. Elle s’est également révélée être une mère exemplaire. Même pendant sa convalescence, elle veillait sur ses petits, qui se portent aujourd’hui à merveille. « Elle refusait de manger, de boire et même de quitter les chatons une seule seconde », a déclaré sa propriétaire à l’Oxford Mail. « Au moindre bruit, elle se précipitait vers eux. » Un lien qui a profondément touché sa maîtresse.

Une équipe vétérinaire dévouée

Millena Oliveira se souviendra également longtemps du dévouement et de la compassion de l’équipe vétérinaire. « Dès le moment où j'ai appelé, je me suis sentie soutenue. L'équipe a été réactive, calme et incroyablement rassurante. J'ai tout de suite su que j'avais pris la bonne décision en la faisant venir. », assure-t-elle.

© Vets for Pets

« Ils n'ont pas seulement aidé Stormy, ils m'ont soutenu dans l'un des moments les plus intenses que j'ai vécus en tant que propriétaire d'animal de compagnie. »

Pour le Dr Todorova, le cas de Stormy illustre parfaitement la démarche de son cabinet. « Nous comprenons que les animaux de compagnie font partie de la famille et notre objectif est de toujours offrir des soins de la plus haute qualité, avec empathie et attention aux besoins spécifiques de chaque patient. », déclare-t-elle.

A lire aussi : Une jeune actrice traverse les incendies avec courage pour sauver son vieux chat qui était enfermé chez elle

© Vets for Pets

Rien d'étonnant à que ce cabinet ait obtenu l’accréditation « RCVS », gage d'excellence en matière de soins vétérinaires au Royaume-Uni !