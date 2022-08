Ils entendent des miaulements provenant de l'intérieur du mur de leur garage et appellent les pompiers

Intrigué par les miaulements qu’il entendait dans son garage et ne parvenait pas à localiser, un couple a fait appel aux pompiers. Il les a laissés faire autant de dégâts qu’il le fallait dans le mur pour sauver l’animal pris au piège.

Un chat coincé à l’intérieur d’un mur a été secouru par les pompiers, après les vaines tentatives des propriétaires des lieux, rapportait WCAX.

Le sauvetage a eu lieu le mardi 26 juillet à South Burlington, dans l’Etat du Vermont (nord-est des Etats-Unis).

Ce jour-là, Pam et Tom Meaker entendaient des miaulements provenant du garage de leur maison, qu’ils habitent depuis 44 ans. Le mari s’est mis à chercher le chat qui les émettait, mais il ne parvenait pas à le localiser avec précision. Il s’est alors servi d’une scie pour faire un trou dans la cloison, puis plusieurs autres, mais le félin restait hors de vue et d’atteinte. L’animal répondait pourtant à ses appels en miaulant.

Un voisin leur a suggéré d’appeler les pompiers locaux, ceux du South Burlington Fire Department. Lorsque ces derniers sont arrivés sur place, la première chose qu’ils ont faite, après avoir évalué la situation, a été de demander à Tom Meaker à quel point il était prêt à démonter son garage. « Coupez jusqu'à ce que vous puissiez sortir le chat », leur a-t-il répondu.

Marc Hachey et ses collègues se sont tout de suite mis au travail. Entretemps, ils ont reçu un autre appel urgent et ont dû y répondre, avant de revenir et de reprendre le sauvetage du chat.

« Rosie la fouineuse » libérée et rendue à sa propriétaire

Ils ont finalement réussi à le récupérer et à le libérer sain et sauf. Il s’agissait, en fait, d’une femelle appelée Rosie et appartenant à une voisine.

South Burlington Fire - IAFF Local 3671 / Facebook

Après avoir été prise en charge par le service de contrôle des animaux, la chatte a été remise à Cami Ray, sa propriétaire. « Merci à tous d'avoir secouru Rosie la fouineuse, a déclaré cette dernière. C’est ainsi que nous l’appelons parce qu'elle aime faire des bêtises, mais je pense qu'elle a été poursuivie par un renard dans notre cour ».