Ils adoptent un chiot puis un chaton en espérant qu'ils s'entendent, l'attitude du duo les stupéfait (vidéo)

Faire cohabiter un chien et un chat est tout à fait possible, surtout lorsque tous 2 font connaissance lorsqu’ils sont jeunes. Une belle amitié peut alors se créer et combler de bonheur toute le reste de la famille. C’est précisément ce qui s’est passé avec Coco et Freddie.

Leur maîtresse prénommée Taylor, alias « @taylorellabowen » sur TikTok, est une jeune femme qui habite Melbourne dans l’Etat de Victoria (sud-est de l’Australie).

Elle avait commencé par adopter Freddie, un magnifique chiot Golden Retriever. 3 mois plus tard, elle a décidé d’ouvrir les portes de son foyer à un autre animal de compagnie, un adorable chaton tabby femelle en l’occurrence.

Taylor s’est rendue au refuge South Gippsland Animal Aid pour rencontrer et adopter officiellement la jeune chatte, qui répondait au nom de Silvy auparavant. Sa nouvelle propriétaire a choisi de l’appeler Coco.

Elle se demandait si Freddie et Coco allait pouvoir s’entendre. Le suspense était à son comble quand le moment des présentations est arrivé. L’instant où le chiot et le chaton ont fait connaissance introduit la vidéo que leur maîtresse a postée sur TikTok et qui est devenue virale. Relayée par PetHelpful, la séquence a, en effet, suscité 1,9 millions de vues sur le réseau social.



@taylorellabowen / TikTok

Grâce à cette émouvante vidéo, on peut se rendre compte que Freddie et Coco se sont non seulement entendus, mais ils sont en plus devenus les meilleurs amis du monde.

Un duo qui deviendra trio ?

On les voit se rencontrer pour la première fois, jouer ensemble autour de l’arbre à chat ou encore se blottir l’un contre l’autre pour faire la sieste. De chiot et chaton incroyablement mignons, ils passent à chien et chatte adultes magnifiques et unis par une merveilleuse complicité.

Taylor a précisé en commentaire qu’elle n’avait pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. « Nous pourrions avoir un autre petit compagnon à fourrure dans la famille la semaine prochaine… Restez à l’écoute », a-t-elle, en effet, indiqué.