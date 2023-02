Il transforme un jean classique en un pantalon "tendance" grâce à son chat (vidéo)

Pour faire leurs griffes et évacuer les tensions, les chats disposent de griffoirs que l’on retrouve dans une large variété de formes et de dimensions sur le marché. La plupart des arbres à chat en intègrent d’ailleurs. Le risque, si les félins n’en ont pas, c’est qu’ils se rabattent sur d’autres surfaces comme les meubles ou les portes, voire les vêtements.

Pablo Rochat, lui, a justement donné un habit à son chat pour qu’il le « signe » de quelques coups de griffes bien sentis, mais dans un tout autre but.

Artiste basé à Atlanta, dans l’Etat de la Géorgie (Etats-Unis), il réalise régulièrement des vidéos décalées et pleines de créativité qu’il partage sur les réseaux sociaux.

L’une d’elles, postée sur Twitter le 31 janvier et relayée par The Dodo, montre son chat pendant qu’il « customise » l’un de ses jeans. Pablo Rochat a ainsi démontré qu’il était tout à fait possible de transformer un vêtement tout à fait classique en une création tendance, et ce, sans se ruiner et avec les moyens du bord.

Il s’est tout simplement servi d’un pointeur laser et de son ami à la robe tigrée, qui s’en est donné à cœur joie.



Pablo Rochat / Twitter

Pablo Rochat a accroché le jean au mur, puis a dirigé son pointeur laser dessus. Le quadrupède s’est tout de suite mis au travail. Déterminé à rattraper l’insaisissable point lumineux, il a réalisé de belles entailles dans le pantalon.

see you at fashion week pic.twitter.com/gwjtGzvhoA — Pablo Rochat (@PabloRochat) January 31, 2023

Une pièce unique et faite « avec amour »

Son humain s’est ainsi retrouvé avec une pièce d’habillement unique, portant la griffe – au sens propre – de son talentueux styliste de chat.

Sur le réseau social, Pablo Rochat y est allé de sa touche d’humour en indiquant que ce « jean a été fait avec amour » et a donné « rendez-vous à la Fashion Week ». Le tweet totalise des centaines de retweets et plus de 600 j’aime. Sur Instagram, la même séquence a suscité des dizaines de milliers de likes.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule création de Pablo Rochat où la vedette est son chat. Dans cette autre vidéo, le félin tabby fait une apparition surprenante :

