Depuis le décès de son ancien maître, ce chat craint de se retrouver seul après chaque départ de sa nouvelle propriétaire (vidéo)

George a perdu la personne qui comptait le plus au monde pour lui et depuis, il souffre d’anxiété de séparation. L’idée de se retrouver seul à nouveau le rend malade, mais sa nouvelle propriétaire tente de lui faire comprendre qu’il ne le sera plus jamais.

George, un adorable félin blanc et roux, vit au Pays de Galles avec sa maîtresse aimante. S’il profite désormais d’un cadre bucolique et de nombreuses promenades avec son humaine, sa vie n’a pas toujours été aussi rose. En réalité, il a souffert du décès de son ancien maître pendant de longues semaines et a développé une anxiété de séparation à cause de cet événement tragique.

L’absence de l’individu a laissé un grand vide en lui. Il n’avait plus aucune référence de confiance sur qui compter. Sa vie a changé du jour au lendemain, ce qui l’a grandement affecté. Placé à l’adoption par la suite, il a dû s'habituer à son nouveau quotidien.

@georgetheultimatecat / TikTok

Des absences insupportables

Quand il est arrivé dans sa nouvelle maison, George s’est vite attaché à sa propriétaire, comprenant qu’il vivrait avec elle dorénavant. Néanmoins, celle-ci avait des obligations et devait notamment s’absenter pour aller travailler. Chaque séparation était extrêmement douloureuse pour le quadrupède : « Il était désespérément bouleversé chaque jour lorsque j'allais travailler. Je pense que c'était parce que son ancien propriétaire était décédé et qu'il avait peur que je ne revienne pas » témoignait la femme.

Sur une vidéo publiée sur TikTok et relayée par Newsweek, on entend l’animal miauler continuellement lorsque sa maîtresse passe le pas de la porte. Laquelle est de retour après une journée de travail. George ne la lâche pas d’une semelle, comme rassuré qu’elle soit enfin rentrée à la maison.

A lire aussi : Quand un ancien chat de rue adopté montre ses instincts sauvages en jouant avec son compagnon (vidéo)

Il a finalement compris qu’elle revenait chaque soir

La publication a été visionnée près de 155 mille fois et les internautes ont été touchés face à la réaction du félin : « Son histoire est si triste », écrivait l’un d’eux. D’autres ont suggéré à sa propriétaire de lui trouver un ami afin qu’il ne soit pas seul.

Pour rassurer les utilisateurs de la plateforme, cette dernière a expliqué que George allait bien mieux désormais. Il avait besoin de temps pour comprendre qu’elle ne l’abandonnait pas à chaque fois qu’elle sortait. Il miaule encore parfois, mais simplement pour discuter avec son humaine, car c’est un grand bavard !