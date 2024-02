Une femme panique après avoir cherché ses chatons partout, puis découvre leur nid douillet secret (vidéo)

Les chats ont la particularité de pouvoir se faufiler n'importe où. Ils dégotent souvent des cachettes improbables et font tourner la tête à leur maître, qui les cherchent à travers toute la maison. Ce sont les rois du camouflage et ce dès leur plus jeune âge ! Lydia l’a récemment constaté après avoir retrouvé ses chatons derrière des coussins.

Lydia Malagón, une utilisatrice de TikTok originaire de Calpe, en Espagne, s’est fait une frayeur en constatant que ses chatons ne se trouvaient plus chez elle. Après des recherches intensives, elle a découvert qu’ils n’étaient pas partis bien loin, puisqu’ils se trouvaient sur le canapé. Ils avaient simplement trouvé la cachette parfaite pour s’endormir paisiblement.

Mora, la mère des petits, vivait dans la rue avant de rencontrer Lydia. C’était toutefois une féline peu craintive et affectueuse, qui appréciait la compagnie de la femme. Laquelle la nourrissait quotidiennement et a gagné sa confiance avec le temps : « Elle est entrée dans la maison comme si c'était la sienne et elle s'y sentait très à l'aise » racontait-elle à Newsweek.

@pinnahana / TikTok

Des chatons aventuriers

Lydia s’est prise d’affection pour la féline et l’a adoptée. Cependant, elle n’avait pas remarqué qu’elle n’était pas seule. En effet, Mora était enceinte et s’apprêtait à accoucher. 3 adorables chatons, Luis, Oni et Rusa sont venus au monde à la grande surprise de Lydia. Cette dernière a eu la chance de les voir naître, ouvrir les yeux et grandir.

Lorsqu’ils étaient en âge de se déplacer, ils ont commencé à explorer leur environnement et à cavaler dans toute la maison. Lydia a vite compris qu’ils étaient capables de « se faufiler partout », échappant parfois même à sa vigilance. Généralement, elle déplace leur panier au moment de la sieste pour les inciter à dormir dedans : « Je les récupère toujours là où ils se sont endormis et je les mets dans leur lit pour qu'ils comprennent » déclarait-elle.

Une situation stressante

Néanmoins, les boules de poils ont tendance à préférer le confort d’un lit pour humain, d’un meuble fermé ou du canapé. Un jour, Lydia a remarqué qu’ils n’étaient pas dans leur panier. Comme à son habitude, elle est partie à leur recherche, en vain. La fratrie était introuvable. Après un certain temps, elle s’est approchée du sofa et a vu une petite patte blanche dépasser des coussins.

Les chatons s’étaient installés derrière ceux-ci, à l’abri des regards. Surpris dans leur sieste, ils ont regardé leur maîtresse, l’air hagard : « Ils voulaient juste continuer de dormir dans leur cachette » témoignait Lydia. Les félins lui donnent parfois du fil à retordre, mais elle est heureuse de les avoir dans sa vie. Elle a d’ailleurs décidé de tous les garder, car ils la comblent de bonheur au quotidien.

