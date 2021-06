Il tente de récupérer son chat dans un arbre, mais se retrouve lui-même piégé ! (Vidéo)

Que feriez-vous pour sauver la vie de votre compagnon à 4 pattes préféré ? À Tulsa, une ville de l'État de l'Oklahoma (États-Unis), un homme a grimpé dans un arbre pour récupérer son chat coincé. Pour comble de malchance, le sauveteur dévoué n'a pas réussi à descendre.

Les chats sont connus pour être d'excellents grimpeurs. Ils aiment escalader les arbres, mais peuvent rapidement se retrouver bloqués au milieu des branches.

Un habitant de Tulsa a tenté l'ascension d'un arbre pour atteindre son animal de compagnie en danger, révèle People. Une fois son objectif atteint, il a fait face à une situation complexe. Il a jugé la descente dangereuse : placé trop haut au-dessus du sol, une chute aurait pu lui coûter très cher.

Après cette tentative de sauvetage infructueuse, le duo a été contraint d'attendre l'arrivée des secours.

© Tulsa Fire Department

L'homme et son chat se portent bien

Un voisin a contacté le service d'incendie de la ville pour obtenir de l'aide. Les pompiers ont investi les lieux en milieu d'après-midi. Ils ont déployé la grande échelle afin que l'un des membres de l'équipe aille à la rencontre du jeune homme et de son chat. Le professionnel les a aidés à descendre en toute sécurité. Il a notamment placé le quadrupède dans un sac à dos.

Le « sauveur » a été sauvé ! Lui et son acolyte se portent bien, après avoir vécu cette mésaventure. Ils ont été heureux et soulagés de pouvoir toucher de nouveau la terre ferme, sains et saufs.

© Tulsa Fire Department

Pour éviter ce type d'incident, il est recommandé d'appeler les secours au risque d'aggraver la situation.