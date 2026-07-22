« Il s'ennuyait », 2 chats retirés à leur propriétaire après la diffusion en ligne de vidéos de maltraitance à Maubeuge (59)

Frappés, étranglés et terrorisés, 2 chats ont récemment vécu un véritable calvaire à Maubeuge (59). Heureusement, les vidéos de ces violences, publiées sur les réseaux sociaux par leur propriétaire, ont finalement permis leur sauvetage. Aujourd’hui, les boules de poils sont en sécurité et leur ancien maître devra répondre de ses actes devant la justice.

Ils ont enfin posé les pattes dans un endroit où ils peuvent se sentir en confiance. Pourtant, le chemin pour ces 2 chats de Maubeuge (59) a été particulièrement douloureux. Victimes de violences répétées de la part de leur propriétaire, qui partageait ensuite ces actes sur les réseaux sociaux, ils ont vécu un véritable enfer. Comme le rapporte France 3 Hauts-de-France, leur salut est venu grâce à la mobilisation d'un refuge pour animaux, puis à l'intervention de la police municipale et nationale.

Des vidéos insoutenables

Cette affaire qui a suscité une profonde indignation a débuté lorsque le refuge Édile-Lacroix de Maubeuge a été alerté après la diffusion de plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux. Les images étaient particulièrement difficiles à regarder et montraient 2 chats victimes d’actes de maltraitance d’une extrême violence entre coups, étranglement et gestes cruels.

© Refuge Édile-Lacroix / Facebook

Ces 2 petits félins, sans défense, ont en effet subi des sévices qui ont profondément choqué ceux qui ont découvert les images.

Marc, membre du refuge, fait partie de ceux qui ont visionné les vidéos. Encore marqué par ce qu’il a vu, il témoigne : « Ça m’a retourné le cœur. […] C’est inadmissible ! »

© Refuge Édile-Lacroix / Facebook

Une intervention rapide pour protéger les 2 chats

Après le signalement du refuge Édile-Lacroix, une première intervention de la police municipale a lieu au domicile du propriétaire. Sur place, rien ne semble anormal : les lieux sont propres et les chats restent cachés. Mais l’homme va lui-même relancer l’affaire en filmant le départ des policiers et en diffusant une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux, comme pour les provoquer. Cette fois, c'est la police nationale qui a ouvert une enquête.

Lors des investigations, le propriétaire a fini par reconnaître les faits et les a justifiés par des raisons glaçantes « en expliquant s'adonner à ces gestes cruels car il s'ennuyait et que cela l'occupait… ».

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#Sauvetage | Alertés par une vidéo montrant des actes de maltraitance sur deux chatons, les policiers de #Maubeuge ont ouvert une enquête

L’auteur a été rapidement identifié. Les deux chatons ont été confiés à la SPA.

Le mis en cause devra répondre de ses actes devant la justice pic.twitter.com/OZCJzb89YI — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) July 9, 2026

Les 2 chats lui ont alors été immédiatement retirés et confiés au refuge Édile-Lacroix, où ils commencent doucement à se reconstruire. Encore marqués par ce qu’ils ont vécu, les 2 minous restent méfiants face aux humains, mais chaque jour représente un petit pas vers une nouvelle vie.

De son côté, leur ancien propriétaire devra désormais répondre de ses actes devant la justice. La Fondation 30 Millions d’Amis a d’ailleurs décidé de se porter partie civile dans cette affaire.

© Refuge Édile-Lacroix / Facebook

L’info Woopets - Que faire face à une maltraitance animale repérée sur internet ?

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