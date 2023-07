« Il remplit mon cœur d’amour » : un chaton courageux face à la maladie suscite l'admiration de sa maîtresse (vidéo)

Récemment, Kristen Sterner a fait une rencontre qui a bouleversé sa vie. Elle a accueilli chez elle le petit Widdle, un chaton de 6 semaines qui avait désespérément besoin d’être secouru, et qui se trouvait au St Francis Society Animal Rescue (Floride, États-Unis).

Un coup de foudre

Le matou présentait de nombreux problèmes de santé, et quelques blessures dues à des traumatismes. Kristen a tout de suite eu un faible pour lui. « Dès que je l’ai pris dans mes bras et que je l’ai ramené à la maison, il a poussé le plus mignon des miaulements et je suis tombée amoureuse de lui », a-t-elle confié à Love Meow.

Le matou au poil roux est atteint de polydactylie, c’est-à-dire qu’il a plus de doigts que la normale. Sa blessure à la bouche dévoile toutes ses petites dents. En référence à un guerrier de Star Wars, Kristen a décidé de nommer le chaton Widdle.

Dès le premier jour, le félin s’est montré fougueux et joyeux malgré tout ce qu’il avait vécu. Lors de sa première visite chez le vétérinaire, il n’a pas hésité à faire part de ses nombreuses opinions. « Il avait beaucoup de choses à dire et même lorsqu’ils l’ont emmené faire des radios, je l’entendais au bout du couloir ! » se souvient Kristen.

Des traitements à vie

Widdle a commencé à suivre un traitement pour lutter contre ses maux. Il souffrait de rhinosinusites chroniques et de mycoplasmes. « Il a un rhume coincé dans le nez et prendra probablement des médicaments pour le reste de sa vie », explique sa bienfaitrice.

Malgré tout, Widdle ne perd pas sa joie de vivre ! « Il n’abandonne jamais et, même après tout ce qu’il a subi, c’est le plus gentil des petits chatons », a déclaré Kristen.

La résilience du félin suscite son admiration depuis le premier jour. Dès qu’il eut poussé son premier miaulement, il s’est glissé au plus profond de son cœur. « Je savais qu’il ferait partie de notre famille », poursuit-elle.

Un chat aux multiples qualités

Au fil du temps, la personnalité de Widdle s’est révélée au grand jour. Il était intrépide, turbulent et adorait les autres animaux du foyer. Il ne quittait jamais son humaine préférée.

« Widdle est un véritable feu d’artifice ! Il est très autoritaire et exigeant, mais il est aussi extrêmement doux et adorable. S'il veut quelque chose, il émet un miaulement que l'on ne peut confondre avec personne d'autre que lui », confie Kristen.

Chaque matin, Kristen se réveille et voit Widdle courir le long du mur jusqu'à l'arbre à chat situé près de la porte pour la saluer. Il grimpe ensuite sur ses épaules et commence la journée par les câlins les plus chaleureux et les ronronnements les plus doux.

Widdle a enchaîné les exploits, et sa maîtresse ne pourrait pas être plus fière de lui. Le chat vient d’ailleurs de souffler sa première bougie. « L’une des meilleures choses qui aient pu m’arriver, c’est la venue de Widdle dans ma vie. Il remplit mon cœur d’amour et de bonheur », conclut Kristen.