Un garçon de 8 ans sauve un chaton qui servait de ballon de football à des enfants et l'adopte

Au début du mois de décembre, Zayin Berry a été choqué en découvrant des enfants en train de terroriser un chaton dans la rue. Le pauvre animal recevait des coups de pied, et servait de ballon de football à ses bourreaux.

Comme le rapporte un article de KYMA News 11, le garçon de 8 ans s’est senti « triste et en colère » en observant la scène. Il a alors décidé de donner son skateboard aux jeunes individus, puis il a « pris le chat » et a « couru vers sa mère ».

© Rhiannon Berry – What's going on in Yuma AZ (Open) / Facebook

Un chaton qui voulait simplement de l’amour

« Il m’a dit : "Maman, le chaton est très blessé ! On peut le garder ? On peut le soigner ?", déclare Rhiannon Berry, la maman de Zayin, on a vu qu’il voulait de l’amour et il s’est recroquevillé dans ses bras. »

Le petit rescapé arborait un corps maigre et souffrait d’une infection oculaire. « Je lui ai acheté une couverture très douce et moelleuse, je lui ai donné un bain chaud et lui ai nettoyé les yeux autant que possible », poursuit Rhiannon.

Alors que ses tortionnaires sont repartis avec le skateboard, Zayin et sa mère ont emmené la boule de poils à la Humane Society of Yuma afin qu’elle reçoive tous les soins nécessaires à son bon rétablissement.

© KYMA News 11

Un héros récompensé

Nos confrères d’outre-Atlantique ont indiqué qu’il s’agissait d’une femelle. Son sauveur l’a affectueusement nommée Peaches. « Le chat était dans un état vraiment critique, déclare la directrice de l’organisme, les chatons qui ont des infections des voies respiratoires supérieures ont souvent les yeux endommagés, à tel point qu’ils doivent parfois être retirés, comme c’est le cas ici. » En effet, un œil a dû être enlevé.

Grâce à la belle action de Zayin, Peaches s’est rétablie. La famille a décidé de l’adopter ! Elle a ainsi payé les frais d’adoption, de vaccination, de stérilisation et d’identification par puce électronique. Lorsque Zayin a pu récupérer sa petite protégée, cette dernière n’a pu s’empêcher de ronronner. L’animal et son héros ont partagé une étreinte chaleureuse, avant de rentrer à la maison.

Impressionné par son geste, un commerce local a offert à Zayin un nouveau skateboard et une carte cadeau.