L'étonnante résilience de Lucky, chat égaré après la terrible explosion ayant dévasté sa maison

Un octogénaire habitant le Connecticut, dans le nord-est des Etats-Unis, a vu sa maison totalement soufflée par une explosion. Plus que la destruction de son domicile, c’est la disparition de son chat qui le bouleversait. Il était persuadé que le félin n’avait pas survécu.

Un chat et son propriétaire ont été réunis après la fugue du premier, consécutive à l’explosion ayant détruit leur maison, rapportait WTNH.

Le jour où la catastrophe est survenue, Ed Lonergan, 88 ans, venait de rendre visite à sa femme Nancy dans une maison de retraite médicalisée pour célébrer leur 65e anniversaire de mariage.

Après être rentré chez lui, il était occupé à faire la vaisselle quand une terrible explosion a soufflé sa maison d’Old Saybrook dans le Connecticut. Il a dû être transporté à l’hôpital. Son chat Lucky, lui, était introuvable. Ed Lonergan pensait que son fidèle ami avait perdu la vie dans l’accident.



WTNH

L’enquête destinée à déterminer la cause de l’explosion est en cours, mais la piste privilégiée est celle de la fuite de gaz.

Le retraité était évidemment chagriné par la perte de son domicile qui était le sien depuis les années 1970 et de tous les souvenirs qui s’y trouvaient, mais il était encore plus affecté par l’absence du minet. Il était très attaché à Lucky.



WTNH

Voisins, famille et membres de la communauté locale se sont mobilisés pour tenter de retrouver le quadrupède.

Lucky a finalement été localisé, recueilli et emmené en clinique vétérinaire à Middletown, à environ 40 kilomètres d’Old Saybrook. Les retrouvailles entre Lucky et Ed Lonergan ont eu lieu le 1er juillet et ont été particulièrement émouvantes.



WTNH

« La meilleure thérapie pour ma survie »

Hormis quelques vibrisses brûlées, le chat s’en est sorti totalement indemne. Un petit miracle, d’après la vétérinaire et son équipe qui l’ont soigné. « Ce chat porte bien son nom », dit en effet le Dr Brianza.

WTNH

« Nous sommes tellement soulagés que Lucky soit en bonne santé et de retour auprès de sa famille aimante », poursuit-elle.

Ed Lonergan et Lucky ont emménagé dans un appartement. L’homme envisage de faire reconstruire sa maison. Il est heureux d’avoir de nouveau son meilleur ami à ses côtés : « Il est la meilleure thérapie pour ma propre survie ».