Seul survivant de sa portée, ce chaton n’était pas tiré d’affaire, mais sa volonté de vivre n’avait pas de limites

Pouffsouff revient de loin et, pour certains, ce chaton est même un miraculé. Il est le seul à avoir survécu au moment de sa naissance et a surmonté les épreuves les unes après les autres. Ses bienfaiteurs ont toujours cru en lui en le voyant se battre pour sa vie. Aujourd’hui, tous les efforts fournis ont porté leurs fruits.

À voir Pouffsouff courir dans tous les sens et profiter pleinement de la vie, il est difficile de s’imaginer qu’il était proche de rendre son dernier souffle quelques semaines auparavant. La boule de poils était gravement malade, mais s’est accrochée à la vie. Elle a été soutenue par de nombreux bienfaiteurs dans sa quête vers sa nouvelle vie.

Pouffsouff est le seul chaton d’une féline vivant sur une propriété parmi une colonie de chats. Ces derniers étaient au nombre de 7 et dépendaient a priori du propriétaire des lieux, qui serait décédé d’après les informations de l’association Chatons Orphelins Montréal. Les félins sont donc restés livrés à eux-mêmes dans le jardin et n’avaient plus personne pour prendre soin d’eux.

L’avorton de la portée

Une personne qui travaillait sur la propriété a repéré les animaux et s’est inquiétée pour eux. Elle a décidé de les capturer pour les placer en sécurité. Il les a nourris, leur a donné de l’eau, et a contacté les membres du Chatons Orphelins Montréal pour obtenir de l’aide. Les bienfaiteurs ont pris le relais et les rescapés ont été placés dans différentes familles d’accueil.

L’une d’elles a accueilli une chatte sur le point d’accoucher. Malheureusement, tous les chatons sont décédés, à l’exception de l’un d’eux, baptisé Pouffsouff. Toutefois, le jeune chat était très faible et fébrile malgré l’attention de sa mère. De plus, il était malade et nécessitait un traitement : « Nous l'avons immédiatement emmené à la clinique. Le vétérinaire a découvert qu'il souffrait du syndrome de Horner (une maladie neurologique affectant l'œil et la zone environnante), d'une infection de l'oreille et peut-être d'une toxoplasmose », partageait Céline, membre du refuge.

Un rétablissement inespéré

La santé de Pouffsouff était extrêmement fragile, mais ses bienfaiteurs ont veillé sur lui. Le félin a reçu les soins de santé dont il avait besoin, mais également beaucoup d’affection. Cela l’a aidé à reprendre des forces jour après jour, pour finalement passer à la prochaine étape : la guérison. La boule de poils a commencé à montrer des signes encourageants de rétablissement.

Elle était énergique et pleine de vie, prête à affronter le monde. Sa famille d’accueil l’a découverte sous un nouveau jour. Aujourd’hui, Pouffsouff vit comme tous les chatons de son âge, ce que personne n’aurait pu envisager quelque temps plus tôt : « Ce petit a eu de la chance d'avoir été pris à temps car il n'aurait pas survécu dans son état alors qu'il avait à peine 7 semaines de vie et qu'il était le seul survivant de sa portée », écrivait un membre du refuge.