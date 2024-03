Une chatte séniore rongée par la solitude persuade ses maîtres de prendre une décision capitale pour tenter de lui redonner de la joie (video)

« Nous pouvions voir qu’elle manquait de stimulation », peut-on lire de la part des propriétaires d’une chatte séniore dans une vidéo racontant son histoire sur TikTok et relayée par Newsweek.

Féline à la robe rousse et âgée de 11 ans, Almond ne manquait de rien à la maison. Ses humains l’ont toujours entourée d’affection, mais elle paraissait quelque peu mélancolique par moments. Elle passait beaucoup de temps à la fenêtre. Sa famille avait mis une variété de jouets interactifs à sa disposition, mais cela ne suffisait pas à lui redonner le moral.



Almond commençait ensuite à dormir plus longtemps qu’à son habitude. L’âge y contribuait, bien évidemment, mais la solitude devenait aussi de plus en plus pesante pour cette chatte.

Quand ses maîtres l’ont vue toiletter tendrement et consciencieusement l’une de ses peluches, ils ont compris que ce dont elle avait besoin, c’était de la compagnie. Elle réclamait la présence d’un congénère. Almond « avait besoin d’une connexion d’un tout autre type », indiquaient ses propriétaires.

Ils se sont alors rendus au refuge et sont tombés sous le charme d’un chat mâle d’un an. Ils l’ont adopté et l’ont amené à la maison. Ils n’ont pas eu à se démener pour lui trouver un nom, puisqu’ils l’ont appelé Cashew (noix de cajou, en anglais). Almond signifiant amande, ils ont ainsi des noms parfaitement assortis.

De la méfiance à la complicité

Cashew était malade et devait donc être séparé de la chatte dans un premier temps. Une semaine plus tard, lui et Almond ont pu être présentés l’un à l’autre. L’aînée ne voyait pas d’un bon œil sa présence sur son territoire. Pendant quelques jours, elle s’est contentée de l’observer attentivement à bonne distance.

Les premières interactions sans attitude hostile ont ensuite été constatées. Pour encourager les congénères à s’apprécier, leurs propriétaires leur ont offert des friandises.

Peu à peu, Almond s’est débarrassée de sa méfiance et a commencé à jouer avec lui. Elle et Cashew passaient de plus en plus de temps ensemble, jusqu’à devenir inséparables.



Aujourd’hui, ils ne peuvent plus se passer l’un de l’autre. Leurs journées sont rythmées par les siestes faites côte à côte, les câlins et les séances de toilette mutuelles.

