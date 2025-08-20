« Il a montré à quel point il voulait de l'amour », ce chat errant et concerné par un trouble neurologique découvre le bonheur d'être aimé

Si un chat peut survivre seul dans la rue pendant quelques mois, son espérance de vie est en revanche bien réduite s’il a un quelconque problème de santé. Mais pour DJ Mittens, découvert terrifié et caché dans un buisson, la vie en a décidé autrement…

Il y a un an, les équipes de l’association Puppy Kitty NYCity ont été contactées pour venir rapidement en aide à un jeune chat trouvé dans un buisson, dans les rues de New York. En se rendant sur place, les bénévoles sont tombés nez à nez avec un magnifique chat tuxedo visiblement traumatisé. Très craintif de l’homme, le félin a refusé de se laisser approcher pendant de longues minutes interminables. Lors de ses quelques déplacements furtifs, ses sauveteurs ont également réalisé qu’il avait un problème de motricité, semblable à une perte d’équilibre constante. Immédiatement, ils ont songé à une hypoplasie cérébelleuse , maladie neurologique qui affecte le cervelet et se manifeste par des tremblements musculaires et des mouvements incontrôlés de la tête…

© Puppy Kitty NYCity / Instagram

Promis à un bel avenir

À force de persévérance et de patience, les bénévoles ont finalement réussi à convaincre le matou de sortir de sa cachette, notamment grâce à quelques friandises alléchantes. Une fois en sécurité dans sa caisse de transport, le minet a rapidement été transporté chez une vétérinaire qui a confirmé le triste diagnostic… Néanmoins, cette affection n’entame pas l’espérance de vie si le chat est bien suivi et en sécurité dans un foyer aimant. C’est pourquoi, l’association a évidemment décidé de le garder et de lui trouver la famille parfaite. “Il est en sécurité maintenant et n'aura pas à grandir dans un trou. Il est avec une mère d’accueil expérimentée. Il reçoit énormément d'amour et de socialisation”, a affirmé une porte-parole de Puppy Kitty NYCity lors d’un entretien accordé à Love Meow .

© Puppy Kitty NYCity / Instagram

“Il a montré à quel point il voulait de l'amour”

Très craintif dans un premier temps, la matou renommé DJ Mittens par sa mère d’accueil Alyssa, a peu à peu appris à se détendre. Après quelques jours de cohabitation, il a commencé à dévoiler une personnalité très tendre et câline. “Au début, il avait très peur, mais après avoir travaillé avec lui pendant plusieurs jours, il a montré à quel point il voulait de l'amour. Il ronronne quand je le caresse”, a confirmé Alyssa.

A lire aussi : Décidée à adopter un chaton, une famille rencontre une tribu soudée et ouvre sa porte à 4 félins adorables

© Puppy Kitty NYCity / Instagram