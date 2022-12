Il a frappé à la bonne porte : un chat blessé à la patte se faufile en boitant dans le hall d'un hôpital

La bienveillance à l’égard les animaux de compagnie est omniprésente dans la plupart des villes turques. C’est ce qui s’est vérifié récemment dans un hôpital de Tatvan à Bitlis, province de l’Est de la Turquie. Le récit est rapporté par Scroll.in.

Un chat à la patte cassée est le protagoniste d’une vidéo particulièrement touchante, partagée le samedi 19 novembre par un utilisateur géorgien du nom de Mikhail Kulakov.

Ce dernier explique dans son tweet que le félin souffrant s’était introduit dans le hall d’accueil des urgences à l’hôpital. Il ajoute que les médecins l’ont examiné et ont constaté qu’il avait la patte arrière cassée. Ils l’ont soignée, avant de la bander.



Mikhail Kulakov / Twitter

Les images montrent le chat noir et blanc marchant avec peine en trainant la patte arrière gauche dans le hall. On voit ensuite le même animal couché sur un tabouret pendant qu’un infirmier enveloppe le membre fraîchement traité dans un bandage.

