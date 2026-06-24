Idée reçue : un chat qui lèche sa blessure aide à la désinfecter et la cicatriser

Vous avez sûrement déjà entendu dire qu’un chat qui lèche sa blessure accélère sa guérison. Après tout, il semble savoir instinctivement ce qui est bon pour lui... Pourtant, cette habitude n’est pas aussi bénéfique qu’on le croit. Alors, mythe ou réalité ? On fait le point.

C’est une idée reçue qui persiste : un chat pourrait « soigner » ses blessures en les léchant. Cette croyance vient probablement de l’observation de leur comportement naturel puisque les chats passent beaucoup de temps à se toiletter et utilisent leur langue pour nettoyer leur pelage. Lorsqu’ils se blessent, ils reproduisent naturellement ce geste en léchant la zone douloureuse, pour nettoyer la plaie, se soulager ou se rassurer. Pourtant, si ce réflexe est instinctif, il n’est pas forcément bon pour leur santé !

Une bouche pleine de bactéries

Même si la salive des chats contient des enzymes qui peuvent aider à limiter certaines bactéries lorsqu’ils mangent, leur bouche n’est pas stérile. Leur flore buccale abrite naturellement de nombreux micro-organismes qui, lorsqu’ils entrent en contact avec une plaie, peuvent la contaminer et provoquer une surinfection bactérienne.

Si votre minou lèche de manière répétée une blessure, une égratignure ou une cicatrice, cela peut donc ralentir la guérison et augmenter le risque d’infection.

Une langue abrasive

La langue du chat pose, elle aussi, problème. Recouverte de petites structures rugueuses, elle est conçue pour attraper les poils, retirer les débris et aider à manger, pas pour réparer la peau. Bien au contraire ! En léchant trop souvent une blessure, le chat peut irriter les tissus en formation, notamment le tissu de granulation essentiel à la cicatrisation, rouvrir la plaie et compliquer la guérison.

En résumé, le léchage excessif d’une plaie ou d’une simple égratignure peut entraîner plusieurs problèmes : inflammation, infection, abcès, cicatrisation difficile ou encore réouverture de la plaie. Le risque est encore plus important après une opération, car le chat peut fragiliser les points de suture en insistant sur la zone.

🩹 Comment soigner une plaie sans risque ? 🦠 Pourquoi la salive du chat peut infecter ? 📚 Autres mythes sur la santé féline Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

L’info Woopets - Que faire si son chat a une plaie ?

Une petite blessure peut souvent être soignée à la maison, mais il est important d’éviter que votre chat ne l’aggrave en la léchant. Voici les bons réflexes à avoir :

Vérifiez la gravité de la plaie : une blessure profonde, une morsure ou un saignement important nécessitent un avis vétérinaire ;

Lavez-vous les mains avant de toucher la zone ;

Nettoyez doucement la plaie avec de l’eau ou du sérum physiologique ;

Désinfectez avec une compresse et un produit adapté recommandé par un vétérinaire (évitez absolument les désinfectants agressifs ou alcoolisés ainsi que le coton dont les fibres collent à la peau) ;

Protégez la plaie si besoin avec une compresses et un bandage pas trop serré et empêchez le léchage excessif avec une collerette ;

Surveillez l’évolution : rougeur, gonflement, chaleur, écoulement ou mauvaise odeur doivent vous alerter et motiver une visite chez le vétérinaire.

En cas de doute, mieux vaut toujours demander conseil à un vétérinaire pour éviter qu’une petite plaie ne se transforme en infection.