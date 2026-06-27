Idée reçue : le thon en boîte pour humain est-il une friandise idéale pour le chat ?

Ouvrir une boîte de thon et en donner un peu à son chat semble être un petit plaisir sans conséquence. Pourtant, le thon destiné aux humains n’est pas vraiment adapté aux besoins de nos petits félins : trop salé, incomplet sur le plan nutritionnel et à limiter en raison de certains risques pour leur santé. On vous explique tout dans cet article.

Il suffit parfois d’ouvrir une boîte de thon pour voir son minou arriver en courant, attiré par cette gourmandise irrésistible. Face à son regard insistant, il est alors difficile de ne pas lui offrir une petite miette pour lui faire plaisir. Pourtant, cette habitude très courante mérite d’être questionnée. Si le thon semble être le péché mignon de nombreux chats, il n’est pas forcément adapté à leur alimentation au quotidien.

Pourquoi le chat aime autant le thon ?

Si les chats semblent tellement attirés par le thon, ce n’est pas un hasard. En effet, son odeur forte et son goût prononcé éveillent facilement leur curiosité, car les félins sont très sensibles aux aliments particulièrement odorants. Sa texture tendre en fait aussi une récompense facile à apprécier.

Pour autant, ce qui plaît à un chat n’est pas toujours ce qui correspond le mieux à ses besoins. Le thon en conserve peut ainsi être donné comme une petite friandise occasionnelle, mais il ne doit jamais remplacer une alimentation équilibrée. C'est un peu comme un « fast-food » pour chat : très appétent, mais à consommer avec modération.

Une gourmandise inadaptée aux besoins de votre petit félin

Peu calorique, source de protéines, d’acides gras oméga 3 et de vitamines B12 et D, le thon a certes des avantages, mais, même s’il en raffole, ce n’est pas la meilleure friandise à donner régulièrement à votre petit moustachu.

Le thon en conserve destiné aux humains est en effet pensé pour notre alimentation : il peut contenir trop de sel, des huiles ou des assaisonnements qui ne sont pas du tout adaptés à l'organisme d’un félin. Une consommation trop importante de sel peut notamment favoriser une hypernatrémie chez votre petit compagnon, c’est-à-dire un excès de sodium dans le sang, pouvant entraîner des troubles de santé.

Il faut aussi garder à l’esprit que le thon seul ne constitue pas une alimentation complète pour un chat. Les félins ont besoin de nutriments spécifiques comme la taurine, un acide aminé essentiel au bon fonctionnement du cœur et des yeux. Et le thon en manque cruellement ! Une alimentation à base de thon en boîte, sur le long terme, peut ainsi provoquer une carence en taurine avec des conséquences importantes pour la santé de votre boule de poils.

Parmi les risques liés à une consommation excessive de thon figure aussi la stéatite, ou « maladie du gras jaune ». Rare, cette pathologie résulte le plus souvent d’un déséquilibre alimentaire combinant un apport trop important en certains acides gras et un déficit en vitamine E.

🐱 Pourquoi mon chat raffole du thon ? ⚠️ Quels sont les vrais risques pour sa santé ? 🍖 Quelles friandises lui proposer à la place ? Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

Enfin, une consommation trop importante de ce poisson peut aussi être problématique en raison de la présence de métaux lourds, notamment du mercure, susceptible de s’accumuler dans certaines espèces comme le thon.

Vous l’aurez compris, avec le thon, le risque vient surtout d’une habitude quotidienne, et non d’un petit morceau donné exceptionnellement. Si vous souhaitez faire plaisir à votre chat, une petite quantité de thon au naturel, sans huile ni sauce, peut rester une petite gourmandise occasionnelle. Son alimentation principale doit en revanche toujours être un repas spécialement conçu pour couvrir ses besoins.

L’info Woopets - Que donner à la place du thon ?

Votre chat vous regarde avec ses grands yeux dès que vous ouvrez une boîte de thon, mais vous préférez éviter de lui en donner ? Pas besoin de le priver de petites attentions pour autant ! L’idée est simplement de remplacer le thon par des options plus adaptées à ses besoins :