Ce chat invité 2 fois par mois dans un refuge teste avec professionnalisme la compatibilité des chiens avec les félins (vidéo)

Dans ce refuge de San Francisco (Californie, États-Unis), Mustache a longtemps joué le rôle de « testeur » de chiens, il a récemment laissé sa place à un autre chat tout aussi professionnel. Les animaux séniors de la structure bénéficient de ce test particulier auprès d’un chat, qui permet ensuite de les orienter vers les familles dans lesquelles ils seront les plus à l’aise.

La direction du Muttville Senior Dog Rescue ne pouvait pas trouver de meilleur collègue que Mustache, ce chat roux qui a œuvré longtemps auprès d’eux et qui s’entendait particulièrement bien avec les chiens. Ce chat « si confiant et calme » est décédé il y a peu et le flambeau a été passé à Little Dude, qui remplit exactement les mêmes tâches.

Testeur attitré

La question de la possible entente des chiens de refuge avec un entourage félin est récurrente. La direction du refuge californien explique à The Dodo : « Environ 40% de nos candidats ont un chat dans le foyer et demandent comment le chien se comporte avec les chats ». La structure a trouvé le meilleur moyen de tester les canidés, en faisant intervenir un expert félin en la matière.

Un protocole très maîtrisé

De son vivant, Mustache intervenait 2 fois par mois. Le protocole, parfaitement pensé, permet au chien d’exprimer son attirance, ou non, vis-à-vis du chat. Si le comportement des chiens compte beaucoup dans la décision finale, l’équipe prend en compte l’avis du chat également.

Un vidéo montre Mustache à l’œuvre, il a un air impassible, mais sait aussi apprécier l’interaction lorsqu’elle s’invite à lui. De même, il n’hésite pas à exprimer son refus lorsque le chien lui parait trop mal à l’aise ou plus agressif.

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« Une maison pour le temps qu’il lui restait »

Rattaché au refuge, Mustache a vécu ses dernières années auprès de Missy Dominguez, sa tutrice. En-dehors de sa mission au refuge, il a pu profiter d’une maison aimante et calme. Après de belles années au service du refuge, le chat s’est envolé après s’être battu contre une insuffisance rénale. L’adieu à Mustache a été déchirant.

Entre temps, le personnel a pu faire la connaissance de Little Dude, le digne héritier de son mentor, également très investi auprès des chiens. Tout comme Mustache, le nouveau chat testeur a été repéré assez jeune. La bénévole s’occupant de lui expliquait : « Je l’ai ramené à la maison à l’âge d’environ 5 semaines, il est immédiatement tombé amoureux de mon chien Tinkerbell ».