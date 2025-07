3 chatons orphelins retrouvent tendresse et sécurité grâce à un ancien chat errant devenu papa de cœur

Comme le rapporte Love Meow, 3 chatons ont été trouvés sans leur mère sous le porche d’une maison. L’un d’entre eux arborait un corps maigre et avait grandement besoin d’aide.

Mise au courant de leur situation, Jillian de l’association FosterBabyCats n’a pas hésité un seul instant avant de se rendre sur les lieux pour les sauver. Une fois arrivée sur place, elle n’a malheureusement pas réussi à trouver la maman de ces boules de poils, qui nécessitaient des soins.

© FosterBabyCats

Un papa de substitution

Avec l’aide d’une amie et de la petite-fille du locataire, Jillian a su récupérer les jeunes félins et les mettre en sécurité. Après leur sauvetage, la bénévole les a pris en famille d’accueil. Les rescapés étaient déshydratés et en sous poids, mais globalement en bonne santé.

Chez Jillian, le trio a rencontré Dakota, un ex-chat errant. Le gentil matou adore s’occuper des chatons recueillis par son adoptante, et jouer le rôle de père de substitution. Les nouveaux arrivants n’ont pas échappé à son amour : Dakota les a pris sous son aile et a commencé à les toiletter comme le ferait leur maman.

© FosterBabyCats

« Il est vraiment un très bon assistant », souligne Jillian. Malgré des semaines de recherche, elle n’a jamais trouvé leur génitrice... En son absence, Dakota a donc naturellement repris les rênes.

© FosterBabyCats

Une vie de bonheur

Aujourd’hui, les 3 chatons grandissent dans des conditions optimales. Ils sont chouchoutés par leur mère d’accueil, et leur papa de substitution. Ce dernier les comble d’affection et veille à ce qu’ils soient tous soignés correctement.

À leur arrivée, les jeunes félins étaient effrayés par ce changement brutal d’environnement, rempli de stimuli inconnus. Mais grâce au dévouement de Jillian et de son acolyte aux pattes de velours, ils se sentent désormais en sécurité. Heureux et en bonne santé, ils avancent sereinement sur le chemin de la vie.

Prochaine étape ? L’adoption. Quand ils seront prêts, Jillian partira en quête de la famille idéale pour chacun de ses adorables protégés.

© FosterBabyCats