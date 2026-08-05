Habitué de 2 aires d’autoroute, ce chat qui a été exposé au danger permanent durant 2 mois vient d’être sauvé par la SPA

Le chat noir et blanc a fréquenté 2 aires d’autoroute du Bas-Rhin avant d’être finalement sauvé par une équipe bien décidée à le sortir d’affaire. Il aura fallu 2 mois au total pour parvenir à attraper le félin. Maintenant en sécurité, le chat attend au refuge de savoir ce que l’avenir lui réserve.

Aperçu sur les aires d’autoroute d’Eywiller et Berg, le chat est devenu un habitué. Malheureusement, comme on le sait, les dangers de l’autoroute sont nombreux. La SPA de Saverne s’est donc mise à l’œuvre pour secourir ce félin aventurier qui trouvait refuge dans l’une ou l’autre des aires d’autoroute.

Un signalement datant d’il y a « 10 semaines »

Les services de la SPA ont expliqué aux Dernières Nouvelles d’Alsace avoir appris la présence du chat : « Le premier signalement de sa présence remonte à environ 10 semaines. Des personnes sensibles à la cause animale se sont rapidement rendues sur place afin de tenter de le secourir », détaillent-ils.

Plus tard, les bénévoles dont Elise, ont appris qu’aucun sauvetage n’avait pu être mené à bien. Elle explique : « De nouveaux témoignages sont arrivés : le chat était toujours présent sur le secteur. Il semblait se déplacer régulièrement d’une aire à l’autre, probablement à la recherche de nourriture pour survivre ».

Percevant le danger de la situation, la SPA s’est mise en branle pour agir au plus vite.

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« La patience et la persévérance ont finalement payé »

La SPA est entrée en contact avec la SANEF (Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France) pour mettre en place un système de piège. Plusieurs jours après, « le chat a été capturé puis ramené par les agents de la SANEF à la SPA de Saverne ». Les équipes avaient installé des cages sur chacune des aires d’autoroute.

Pour le moment, le chat est placé au refuge en attendant de voir si un propriétaire se manifeste.

Comment sécuriser son chat en voiture ?

Tout comme les chiens, les chats doivent être sécurisés dans l’habitacle de la voiture et ne jamais être laissés en liberté. Pour être équipé au mieux, vous disposez de plusieurs options :