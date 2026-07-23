Un chauffeur routier s'arrête pour sauver un chaton sur le bord d'une autoroute, alors que les autres automobilistes l'ignoraient

Plaqué contre une barrière en béton le long d’une bretelle de sortie d’autoroute à Las Vegas (États-Unis), ce chaton errant a pu compter sur l’aide d’un chauffeur de camion. Le bon samaritain s’est arrêté pour le mettre en sécurité, alors que de nombreux automobilistes avaient continué leur chemin à toute vitesse. Grâce à ce sauvetage inattendu, le jeune félin de 6 semaines baptisé Freeway a été remis entre les mains bienveillantes des bénévoles de l’association Homeward Bound Cat Adoptions qui le préparent à sa nouvelle vie.

Freeway n’aura plus jamais aussi peur. Le chaton, âgé d’environ 6 semaines, a été trouvé pétri de peur au bord d’une autoroute. Alors que la plupart des automobilistes filaient à toute vitesse, un chauffeur routier l’a aperçu contre un muret et s’est garé sur le côté pour le sauver.

D’abord terrifié, le jeune félin s’est très vite détendu une fois en sécurité dans son véhicule. Comme le révèle Love Meow, il se laissait déjà caresser doucement. Puis, il a confié son jeune protégé à l’association américaine Homeward Bound Cat Adoptions.

© Homeward Bound Cat Adoptions

« Il est vraiment adorable ! »

Une fois pris en charge par l’organisation de protection animale, le chaton a été placé dans un foyer d’accueil. Loin des dangers de la route, il peut enfin grandir dans des conditions optimales et savourer le bonheur de la vie de famille.

© Homeward Bound Cat Adoptions

« Il est encore un peu turbulent, et vu tout ce qu'il a vécu, on ne s'attendait pas à moins, confient ses bienfaiteurs, mais derrière ce regard curieux, ces grandes oreilles et ce magnifique pelage gris fumé se cache un chaton qui, nous le savons, va s'épanouir. »

Paniers douillets, repas savoureux, soins de qualité, témoignages d’affection… Le petit Freeway découvre les joies de la vie en intérieur et reprend des forces. « Il est plus sûr de lui, il se porte bien, et le chat de la maison l'aide à s'adapter, précise une bénévole, il est vraiment adorable ! »

© Homeward Bound Cat Adoptions

Bientôt disponible à l’adoption

Charles, l’autre félin de sa famille d’accueil, l’a immédiatement accepté. Il est devenu un ami avec qui jouer et un « grand frère » à imiter.

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© Homeward Bound Cat Adoptions

D’ici quelques semaines, Freeway sera disponible à l’adoption. Après avoir vécu des épreuves terribles à l’extérieur et échappé de peu à un accident de la route, il sait qu’il n’a plus rien à craindre de l’avenir. Son sauveur et les bénévoles de l’association veillent à ce qu’il soit heureux à jamais !

© Homeward Bound Cat Adoptions

Le conseil de Woopets : que faire si vous voyez un chat sur le bord de la route ?

Un chat immobile ou errant au bord de la route est en danger, mais une intervention précipitée peut aussi aggraver la situation. Nous vous conseillons de vous garer dans un endroit sécurisé, si les conditions le permettent. N'essayez jamais de vous arrêter sur une voie rapide ou dans une zone où vous risquez de provoquer un accident.

Approchez-vous calmement en restant attentif à la circulation. Un félin effrayé peut traverser la chaussée d'un seul coup. Évitez les gestes brusques et parlez-lui d'une voix posée. S'il se laisse approcher, vous pouvez tenter de le mettre à l'abri en le portant avec précaution ou en l'enveloppant dans une veste ou une couverture. Si l'animal est blessé, manipulez-le le moins possible pour ne pas aggraver d'éventuelles fractures.

Une fois votre petit protégé en sécurité, vérifiez s'il porte un collier avec une médaille. Vous pouvez ensuite contacter un vétérinaire, la mairie, la police municipale ou une association de protection animale locale. Si le chat semble identifié par puce électronique, un vétérinaire pourra la lire et retrouver son propriétaire.

Si l'animal a été percuté et ne montre plus de signes de vie, il reste important de prévenir les autorités compétentes afin qu'il soit pris en charge. Cette démarche peut aussi permettre d'identifier le félin et d'informer sa famille.