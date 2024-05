Gravement blessé lorsqu’il était chaton, cet adorable chat handicapé apprend à profiter de la vie au sein d’un sanctuaire unique en son genre

Malgré un lourd handicap qui l’empêche de marcher, Moped n’a rien perdu de sa joie de vivre. Aujourd’hui, après un passé de grave maltraitance, ce petit chat blanc, aussi affectueux qu’effronté, vit aux côtés d’autres chats handicapés au Bradford Cat Watch Rescue and Sanctuary (Angleterre). Dans ce refuge hors normes, les félins gravement blessés et laissés pour compte reçoivent les soins particuliers et l’attention dont ils ont tant besoin.

Lorsque Moped a été pris en charge par les bénévoles au grand cœur du Bradford Cat Watch Rescue and Sanctuary (West Yorkshire, Angleterre), il n’avait que 7 semaines.

Le petit minou aux yeux bleus était alors dans un triste état et semblait avoir vécu le pire. Comme le rapporte Wales Online, le chaton avait les pattes arrière écartées à un angle de 180 degrés et il était incapable de marcher.

Un courageux petit chat

Selon Katie Lloyd, la fondatrice du sanctuaire, ce petit chat blanc semble avoir été victime d’un acte de cruauté. « Comme Moped était coincé dans une position de grand écart, nous pensons qu’il a été piétiné lorsqu’il était chaton et que cela a fracturé le bas de sa colonne vertébrale et son bassin. », a-t-elle déclaré. Au fur et à mesure que le chat grandissait, ses os ont fusionné et, aujourd’hui, ses pattes inertes reposent sur le côté.

© Katie Lloyd / Facebook

Désormais âgé d’un an, le petit Moped ne se laisse pas abattre par l’adversité pour autant !

« Malgré un tel traumatisme et une telle violence, il est absolument magnifique. Il est effronté, il est affectueux et il est très protecteur », a confié Katie Lloyd.

© Katie Lloyd / Facebook

« Ses plus gros problèmes sont qu’il ne peut pas marcher et qu’il doit porter des vêtements de protection pour ne pas avoir mal. », a-t-elle ajouté. À cause de sa blessure à la colonne vertébrale, il doit également porter des couches.

Un sanctuaire unique pour les animaux handicapés

Aujourd’hui, Moped vit aux côtés d’autres chats handicapés au Bradford Cat Watch Rescue and Sanctuary. D’ailleurs, selon Katie, « sa meilleure amie s’appelle Winter, elle a des lésions cérébrales et il la réconforte toujours quand elle a des crises. »

© Katie Lloyd / Facebook

Entièrement géré par des bénévoles, ce refuge est unique en son genre. Il prend en effet en charge de nombreux chats et chatons avec des blessures graves, y compris des blessures cérébrales et physiques.

Le but de ce sanctuaire : leur offrir la meilleure qualité de vie possible en tenant compte de leurs besoins particuliers. Pour cela, un programme spécifique a été mis en place au sein du refuge, le programme SENSE (« safe, enriching, nurturing and sensory » ou en français « sûr, enrichissant, nourrissant et sensoriel »). D’après Katie, la plupart des 20 chats qui bénéficient de ce programme seraient euthanasiés s’ils étaient ailleurs.

A lire aussi : Ce chat passant ses journées à la station de métro prend sa mission de supervision du personnel très au sérieux

© Katie Lloyd / Facebook

« Bien que tous ces chats souffrant de ces handicaps graves n’aient peut-être pas une vie aussi longue qu’un chat valide, nous veillons à ce qu’ils aient une très bonne qualité de vie pendant qu’ils sont avec nous », a assuré la fondatrice de la structure. En voyant combien il est épanoui aujourd’hui, on peut dire que le petit Moped semble en être tout à fait satisfait !