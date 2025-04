Grâce à un rendez-vous chez le vétérinaire, cette famille découvre que son Maine Coon détient un record mondial

Difficile de passer à côté de la majestuosité des Maine Coon. Ces félins se démarquent par leur grande taille, leur pelage soyeux et leurs longues moustaches. Et parmi eux, certains détiennent divers records, comme celui de la plus longue queue jamais enregistrée chez les chats domestiques. Elle appartient à Pugsley, qui a décroché le titre à la fin du mois de mars.

Alors qu'il n'était encore qu'un chaton, Pugsley n'a pas laissé son vétérinaire indifférent. Ce dernier avait déjà souligné le physique unique du félin. En effet, il avait été impressionné par la taille de sa queue, qui semblait bien plus grande que la moyenne. La famille du félin s'est alors penchée sur la question et a découvert qu'elle vivait avec un animal exceptionnel.

Les Cameron, propriétaires de Pugsley originaires du Minnesota (États-Unis), sont tombés amoureux des Maine Coon il y a quelques années. Ainsi, leur félin partage son quotidien avec 3 autres chats de la même race. Tous sont différents, même s'il est évident qu'ils disposent des caractéristiques propres à ce type de quadrupède. En tout cas, leurs humains n'avaient pas remarqué que l'un d'eux se démarquait particulièrement malgré les traits communs.

Une queue hors norme

C'est une visite chez un vétérinaire qui a mis la puce à l'oreille d’Amanda, la mère de famille : « La première fois que je l'ai emmené chez le vétérinaire, il est entré et m'a dit : "C'est une queue très longue." Je l'ai regardée, vraiment regardée, et je me suis dit… "Oui… ce n’est pas faux" », témoignait-elle dans une interview accordée au Guinness World Records.

En discutant avec son entourage ou en comparant la queue de Pugsley à celle des autres Maine Coon, Amanda a commencé à penser que l’animal était spécial et qu’il pouvait potentiellement être le détenteur d’un record. Les enfants de l’Américaine ont alors fait des recherches sur internet pour savoir si un tel titre existait.

C'était effectivement le cas, donc ils ont décidé de mesurer la queue de Pugsley, qui, avec ses 46,99 cm, était plus grande que celle du chat détenant la couronne à l'époque.

Ils ont alors inscrit Pugsley et, après vérification, la boule de poils a été officiellement nommée comme détenant la “plus longue queue de chat domestique (vivants)”. Un honneur pour ses propriétaires et pour le quadrupède, qui est devenu une « célébrité locale », selon sa maîtresse.