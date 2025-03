Un mois après l’incendie de sa maison, une femme apprend que son chat disparu est toujours vivant

Le début d’année 2025 a été catastrophique pour Ria, qui a perdu sa maison dans un incendie. Sa chatte bien aimée, Bergie, a également disparu après l’incident et personne ne savait si elle était encore en vie. Il aura fallu attendre plus de 30 jours pour avoir de ses nouvelles.

Ria Cousineau, originaire d’Altadena en Californie (États-Unis), compte parmi les victimes des violents incendies qui ont ravagé l’État. Sa maison a été détruite après avoir été endommagée par les flammes et l’Américaine pensait aussi avoir perdu son chat lors de la catastrophe. Par chance, l’animal était parvenu à s’enfuir à temps, mais le retrouver n’était pas une mince affaire.

Ria vivait avec sa chatte nommée Bergie depuis que cette dernière avait 4 semaines. Elle tenait beaucoup à elle et l’animal faisait partie intégrante de son foyer. Alors, quand un incendie s’est déclaré à Eaton, son quartier, et qu’il a commencé à se rapprocher dangereusement de sa propriété, ses proches et elles ont cherché la féline pour évacuer avec elle. Malheureusement, elle était introuvable.

NBC Los Angeles

Des recherches incessantes

Le feu devenait de plus en plus menaçant et la famille a dû quitter les lieux sans la féline : « J’ai laissé la chatière ouverte, en espérant qu'elle trouverait au moins un moyen de sortir de la maison », partageait Ria dans un témoignage rapporté par la NBC Los Angeles. La femme n’avait aucune idée d’où pouvait se trouver sa féline et ne savait pas non plus si elle était toujours en vie.

Des témoins assurant avoir aperçu Bergie lui ont néanmoins redonné espoir quelques jours plus tard. Elle a commencé à rechercher activement sa chatte, aidée par des bénévoles. Malheureusement, les faux espoirs se sont accumulés et le quadrupède demeurait introuvable. Ria, dont l’espoir continuait d’être alimenté par des témoignages, n’a pas baissé les bras et a eu raison.

Les retrouvailles inespérées

31 jours après la disparition de Bergie, un voisin lui a envoyé un message pour lui indiquer qu’un chat disparu avait été retrouvé et qu’il pouvait s’agir de sa féline. En voyant la photo de l’animal, Ria l’a formellement identifié, car il avait une petite entaille au niveau de l’oreille, comme la femelle disparue. Cette dernière a été capturée par des membres d’une association et a retrouvé sa famille quelque temps plus tard.

Même si la vie n’est plus la même qu’autrefois et que le foyer a dû être relogé dans un autre logement, tous les membres du domicile ont été réunis. Ils trouvent du réconfort ensemble pour affronter ce qui leur est arrivé.