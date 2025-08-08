Avec 5 fractures et le corps meurtri, ce chat maltraité reprend peu à peu goût à la vie dans un nouveau foyer

Au Royaume Uni, la législation concernant les violences à l’égard des animaux est particulièrement renforcée. C’est grâce à une enquête que le propriétaire de Benito, un chat polytraumatisé, a été condamné. Depuis, le félin blessé physiquement et psychologiquement apprend à se reconstruire.

Entre mars et septembre 2023, l’équipe vétérinaire en charge de Benito a éprouvé de sérieux doutes quant à l’honnêteté de ce propriétaire qui emmenait son chat très régulièrement chez le vétérinaire pour faire soigner des fractures et blessures importantes, à différents endroits du corps. Les doutes se sont confirmés un peu plus tard, ajoutait Newsweek.

Newsweek

Fémur fracturé, queue cassée, boiterie…

La liste commençait à être longue pour ce pauvre chat qui a dû être soigné pour de nombreuses blessures graves différentes en l’espace de quelques mois. En premier lieu, c’est son fémur qui a été cassé, puis une patte, une blessure au niveau du pelvis, la queue cassée, une blessure à la poitrine et enfin une boiterie au niveau d’une patte.

Le félin semblait avoir été malmené, ce qui a éveillé les soupçons.

Newsweek

La fois de trop

Un jour, Benito est arrivé chez le vétérinaire dans l’incapacité de se déplacer. Il miaulait intensément, comme s’il voulait signaler un problème. Un examen plus approfondi a révélé une fracture à la colonne vertébrale. La RSPCA, service de protection des animaux anglais, et société de prévention de la cruauté, a été saisi.

Newsweek

« Benito était clairement blessé régulièrement par son propriétaire »

Menée par l’inspectrice Vicky Taylor, l’enquête a révélé le sordide quotidien vécu par Benito, qui était maltraité par son propriétaire. Le félin a été retiré à sa famille pour être transféré à l’hôpital de Newbrook de la RSPCA de Birmingham. Un traitement a été administré à Benito, afin de soulager sa colonne vertébrale. Il recevait un antidouleur toutes les 8 heures, ainsi que des antibiotiques et un traitement par physiothérapie. Benito a également été nourri et lavé par le personnel.

Newsweek

Des adoptants compréhensifs et bienveillants

Alors que Benito a pu reprendre des forces dans sa famille d’accueil, il a rapidement trouvé une place, chez Sugra Sabri et sa fille, prêtes à donner de leur temps au félin sorti de son contexte de violence.

Encore aujourd’hui, 5 mois après son arrivée, Benito reste sur la réserve. Il peine à accepter la nourriture qui lui est offerte et se cache dans les recoins de la maison. Il évolue très progressivement, mais ses maîtresses ont remarqué que la confiance commençait à s’exprimer.

Voué à vivre sans animaux autour de lui, Benito fait le bonheur de sa nouvelle famille qui s’exprimait ainsi : « Nous voulions accueillir d’autre chats, mais Benny est tellement adorable et doux que l’idée de le laisser de côté ne nous plaisait pas ».