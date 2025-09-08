Gestante et seule dans la rue, cette chatte a trouvé refuge juste à temps pour donner naissance à 4 chatons

Pour un chien comme pour un chat, vivre dans la rue est une épreuve très stressante. Mais lorsque l’animal errant en question est une femelle sur le point de donner la vie, la situation est encore plus urgente. C’est ce qui s’est passé pour Mikaela, une adorable féline qui tentait depuis plusieurs jours de se trouver un nid pour donner la vie lorsqu’un bon samaritain a décidé de lui venir en aide.

Lorsqu’elle a été repérée par un homme habitant le quartier où elle errait, Mikaela était enceinte et presque à terme. Inquiet pour l’avenir de la chatte et de ses petits, le bon samaritain a décidé de capturer la petite femelle et de l’emmener consulter un vétérinaire dans une clinique locale. En bonne santé malgré sa situation préoccupante, elle a ensuite été prise en charge par l’association Best Friends Felines afin de ne plus jamais retrouver les difficultés de la rue et de donner naissance en toute sécurité. Mais au lieu de lui trouver une place au refuge, les bénévoles lui ont trouvé une formidable famille d’accueil !

© Best Friends Felines / Facebook

Une “maman formidable”

Désormais en sécurité, entourée de personnes bienveillantes et confortablement installée dans un panier douillet, Mikaela a enfin pu se laisser aller. Quelques jours seulement après son arrivée dans son foyer d’accueil, elle a donné naissance à 4 magnifiques petites boules de poils ! “Mikaela est une maman formidable qui surveille attentivement ses petits tandis qu'ils se promènent et explorent un peu plus leur environnement”, ont affirmé les équipes de Best Friends Felines dans une publication Facebook relayée par Love Meow. Pendant de longues semaines, la maman chat a pris soin de sa progéniture, heureuse d’être enfin au chaud et en sécurité. Elle s’est révélée être une maman douce, bienveillante et très câline, avec ses petits comme avec ses parents d’accueil.

Toujours sur Facebook, et en attendant le sevrage définitif des chatons, les équipes du refuge n’ont cessé de donner des nouvelles de la petite famille. “Les chatons commencent à jouer beaucoup entre eux. Ce sont toujours les chatons roux qui commencent à se mordiller. Ils équilibrent le jeu en se léchant mutuellement. Le nouveau lit de la famille est enfin arrivé et il est très douillet pour Mikaela et ses petits”, pouvait-on ainsi lire le 5 novembre dernier.

Aujourd’hui, tous les petits ont été adoptés. Quant à Mikaela, elle a été stérilisée et a elle aussi trouvé sa famille pour la vie.