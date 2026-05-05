Faut-il couper les griffes d’un chat d’extérieur ?

Votre fidèle compagnon aux pattes de velours a l’habitude de vadrouiller dehors. Alors, faut-il couper ses griffes ? Ces dernières sont bien plus qu’un outil de défense ou de jeu. Elles sont essentielles à sa survie, surtout lorsqu’il évolue à l’extérieur. Les couper systématiquement peut limiter sa capacité à grimper, à fuir un danger ou à se défendre contre un autre animal. Dans cet article, notre rédaction vous explique pourquoi il est important de préserver les précieuses griffes de votre chat et comment les entretenir correctement.

Connaissez-vous toutes les fonctions des griffes de votre matou ? Elles lui permettent de grimper facilement aux arbres ou à d’autres structures pour échapper à un danger. Elles lui servent également à se défendre face aux prédateurs et à communiquer. Elles permettent à votre chat de marquer son territoire, mais aussi de rester stable et en équilibre lorsqu’il se déplace.

Toutefois, des griffes qui ne s’usent pas naturellement et deviennent trop longues peuvent engendrer quelques problèmes. En effet, elles risquent de se recourber et de s’enfoncer dans la patte, ce qui peut provoquer une douleur ou une infection. Elles peuvent aussi accrocher les tissus, les tapis ou les meubles, traumatisant votre animal de compagnie ou l’incitant à se débattre.

Comment un chat s’use-t-il les griffes ?

En règle générale, un chat d’extérieur n’a pas besoin de se faire couper les griffes. La marche sur différents types de surfaces (terre, béton, branches…) et l’escalade lui permettent de les user. Les félins d’intérieur, eux, peuvent voir leurs griffes pousser plus vite. Dans ce cas, il est conseillé de proposer des griffoirs ou des surfaces adaptées pour qu’ils puissent les limer eux-mêmes.

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Il est important de noter que l’usage de griffoirs ne se limite pas à la protection des meubles. Il permet à votre moustachu d’exprimer un comportement naturel et d’entretenir ses griffes.

Ainsi, couper systématiquement les griffes d’un chat d’extérieur revient à lui enlever son principal outil de défense et d’escalade, ce qui peut mettre sa vie en danger en cas de fuite nécessaire.

Dans quels cas épointer les griffes d’un chat ?

Il existe des situations où la coupe des griffes peut être justifiée. Les chats sédentaires, malades ou obèses qui ne peuvent pas suffisamment grimper ou marcher sur des surfaces abrasives peuvent accumuler des griffes trop longues et douloureuses.

Dans ce cas, il est possible de les limer ou couper légèrement leur extrémité avec un coupe-griffes adapté, en prenant soin de ne jamais toucher la « pulpe ». Un entretien régulier, mais modéré, permet de préserver le confort de votre animal sans compromettre sa sécurité.

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L’info de Woopets : peut-on retirer les griffes de son chat ?

L’onyxectomie, plus connue sous le nom d’ablation des griffes, consiste à enlever chirurgicalement les griffes d’un chat. Cette pratique est strictement interdite en France et dans de nombreux pays européens pour des raisons éthiques et médicales. Considérée comme un acte de maltraitance, l’auteur risque jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 € d’amende.

En plus d’être douloureuse et traumatisante, l’onyxectomie entraîne des complications fréquentes, comme des infections, une boiterie, une difficulté à marcher ou du stress. Couper les griffes d’un chat d’extérieur par cette méthode est particulièrement dangereux, car l’animal perd complètement son principal outil de fuite et de défense, ce qui augmente les risques de blessures graves, voire de décès.