Expozoo Paris Animal Show : le rendez-vous des passionnés d’animaux de compagnie a lieu ce weekend du 12 et 13 mars

Le Paris Animal Show, c’est un évènement à ne surtout pas manquer si on souhaite faire le plein d’informations sur les chiens, les chats et autres fidèles amis issus du règne animal. C’est aussi l’occasion d’en adopter un, d’assister à des concours et de découvrir les nouveautés en matière de produits et accessoires pour animaux.

Si, comme un foyer français sur 2, le vôtre compte un animal de compagnie, alors le salon Expozoo Paris Animal Show devrait figurer sur votre emploi du temps du weekend qui arrive. Il aura lieu les samedi 12 et dimanche 13 mars 2022 à Paris Porte de Versailles (Hall 3).

Un espace de 12 000 m2 où plus de 300 exposants français et étrangers et 40 000 visiteurs sont attendus. Les spécialistes du monde de l’animal de compagnie seront présents pour vous permettre de faire le plein de conseils, mais aussi vous faire découvrir leurs méthodes, produits et nouveautés. Des éleveurs aux éducateurs et comportementalistes canins, en passant par les vétérinaires et les marques spécialisées (alimentation, accessoires, jouets, objets connectés, friandises bio, hygiène et soins…), les professionnels du secteur se tiendront à votre disposition si vous avez une ou plusieurs boules de poils, ou projetez d’adopter.



Innovations, concours et démonstrations

Au programme également, un grand ring avec démonstrations d’éducation et de sports canins, des ateliers conseils sur le bien-être animal, le village « start up » et le nouvel espace « artisanat » pour prendre connaissance des innovations. Et pour les amoureux des chats, le salon accueillera la plus grande exposition féline d’Europe et un concours de beauté international.

La journée du vendredi 11 mars sera entièrement consacrée aux professionnels : animaleries, jardineries, grand magasins, e-commerces, grossistes, toiletteurs, vétérinaires, ASV, éleveurs, pharmacies, aquariums publics, parcs zoologiques, syndicats professionnels, réseaux sociaux, services publics et presse.

Pour en savoir plus (billetterie, programme complet, plan, accès…), rendez-vous sur le site Paris Animal Show.

