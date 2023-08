Errants et souffrants, une chatte et son chaton renouent avec l'espoir grâce à des bénévoles dévoués (vidéo)

Flora et Dandelion ont connu des débuts difficiles avant de faire la rencontre de bénévoles au grand cœur. La chatte et son bébé ont longtemps vécu dans la rue, en compagnie de 2 autres chatons. Ils n'ont pas été épargnés par les tracas de la vie d’extérieur.

Il y a quelques semaines, les bénévoles de Little Wanderers NYC (États-Unis) ont reçu une demande de sauvetage pour une chatte et ses 3 chatons, découverts dans l’arrière-cour d’une maison. « Ils se trouvaient dans une caisse à lait, et l’habitant ne savait pas vraiment quoi en faire », ont-ils expliqué.

2 chatons en détresse

La plupart des refuges des environs étaient saturés ou fermés. Les membres de l’association se sont donc mobilisés pour sauver les 4 félins, mais en arrivant sur les lieux, ils ont constaté que 2 des 3 chatons avaient désespérément besoin de soins. Ils les ont emmenés d’urgence dans un hôpital vétérinaire.

Malgré leurs efforts pour les sauver, les 2 chatons n’ont pas survécu. Flora, la maman chat et Dandelion, seule chatonne rescapée, ont eu la vie sauve grâce à leurs bienfaiteurs et ont été soignées pour leurs maux. Elles ont ensuite été placées en famille d’accueil, rapporte Love Meow.

Les joies de la vie d’intérieur

Là-bas, Flora et Dandelion ont retrouvé leur appétit et ont appris à se détendre. Elles ont compris qu’elles étaient enfin entre de bonnes mains, et qu’elles n’auraient plus à braver les rues à la recherche d’un abri ou de nourriture.

Dandelion, petite mais pleine d’énergie, passe son temps à jouer aux 4 coins de sa maison. Elle savoure pleinement cette nouvelle vie d’intérieur et prend un malin plaisir à y faire toutes sortes de cabrioles !

Flora, elle, ne quitte jamais sa petite protégée du regard, elle qui est si chère à ses yeux. Elle lui donne tout son amour et se montre toujours prête à lui donner le bain. Parfois, elle prend du temps pour elle et se repose sur le rebord de la fenêtre, d’où elle peut observer les petites bêtes.

« Elles sont très heureuses d’être à l’intérieur, ont déclaré leurs parents d’accueil. Il est difficile de croire qu’il y a encore quelques jours, elles luttaient dans la rue et essayaient désespérément de survivre. »

Flora et Dandelion ont enfin repris du poids. Elles illuminent chaque jour leur nouveau foyer par leur présence chaleureuse. Patte dans la patte, elles se préparent à un bel avenir, où la nourriture est abondante et l’amour est infini.