La vidéo du « sauvetage » d’un chat par un plombier plein de bonne volonté suscite l’hilarité des internautes (vidéo)

Le Daily Echo a récemment rapporté l’histoire d’un « sauvetage » de chat plutôt cocasse dans la ville de Winchester dans le sud de l’Angleterre.

Après avoir laissé échapper le félin de l’un de ses clients, un plombier a essayé d’attraper le petit fuyard. Au moment de restituer le chat, l’homme n’était pas prêt à ce qu’il a découvert.

Le « sauvetage » d’un chat peu coopératif

Le 3 février 2024, Scott Mckendry, un plombier de Mckendry Plumbing and Heating à Winchester, a partagé une vidéo hilarante sur Facebook.

Le clip de 2 minutes, enregistré par une caméra de sonnette, montre Scott essayant d’attraper Bertie, le chat qu’il a cru avoir laissé sortir accidentellement après une intervention chez des clients.

© Mckendry Plumbing & Heating / Facebook

« Mes instructions étaient de ne pas laisser le chat dehors sous aucun prétexte », a expliqué Scott.

Lorsqu’il a aperçu le chat noir assis sur la route, il a tout de suite essayé de l’amadouer afin de l’attraper. Sur les images de la vidéo, on voit que le matou est peu coopératif. Il se débat, il miaule et il est visiblement peu enclin à rentrer chez lui.

© Mckendry Plumbing & Heating / Facebook

Un peu surpris par l’attitude du chat, Scott a persisté à vouloir ramener le matou chez lui, recevant même l’aide d’une passante qui lui a gentiment ouvert la porte. Le plombier ne s’attendait pas à ce qu’il a vu à ce moment-là…

Une vidéo virale grâce à sa chute inattendue

En ouvrant la porte, Scott et la passante ont éclaté de rire. Ils ont en effet découvert Bertie (le vrai !) tranquillement assis dans le couloir de sa maison... Le plombier consciencieux s’était en fait évertué à « sauver » le mauvais chat. À sa décharge, les 2 félins se ressemblent énormément.

A lire aussi : Privé d'amour et de soins, un chaton tend la patte à travers les barreaux de sa cage dans l'espoir d'être sauvé (vidéo)

Scott s’est beaucoup amusé de sa méprise. « J’en avais parlé à quelques personnes et elles en ont toutes ri et tout le monde disait :« Vous n’avez qu’à demander les images de la sonnette. » Je les ai postées sur Facebook et c’est devenu fou depuis ! », a déclaré le plombier.

Si la vidéo ne compte qu’une trentaine de « j’aime » sur la page Facebook de Mckendry Plumbing and Heating, elle a été relayée par plusieurs médias pour le plus grand bonheur des internautes hilares devant ce drôle « sauvetage ».