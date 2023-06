Sauvées de la rue, 2 chatonnes se rencontrent en famille d'accueil et deviennent les meilleures amies du monde (vidéo)

Lorsque Rosie et Millie sont arrivées chez Nadija, elles étaient toutes les 2 en grande faiblesse. Une fois en meilleure forme, les 2 chatonnes ont eu l’opportunité de se rencontrer, et ce fut le début d’une belle histoire d’amitié…

Récemment, Nadija se rendait au chevet de Rosie : une chatonne à la robe écaille de tortue trouvée en piteux état dans les rues de Floride (États-Unis). La bénévole d’AnimalLuvr’s Dream Rescue a entendu parler de son histoire et a proposé de l’accueillir chez elle.

De la survie à l’épanouissement

« Elle a eu une vie difficile en essayant de survivre à l’extérieur. Elle avait le poil rêche, une infection oculaire, un corps émacié et un million de puces sur le corps », explique Nadija, mère d’accueil, à Love Meow.

En dépit de ses faiblesses, Rosie a réussi à se nourrir. Elle a ensuite fait une longue sieste dans son nouveau nid douillet, et a tenté de rattraper le sommeil perdu. Après s’être débarrassée de tous ses parasites, la féline s’est sentie bien mieux et s’est remise sur patte !

En l'espace de 2 semaines, Rosie a fait de grands progrès, pour le plus grand bonheur de sa bienfaitrice. Elle avait un appétit vorace et son niveau d'énergie montait en flèche ! Néanmoins, il lui manquait une chose : une amie féline.

Une amitié inattendue

Non loin de sa chambre, il y avait une autre chatonne, Millie, qui cherchait elle aussi une copine. Elle était arrivée 2 semaines avant Rosie. À l’époque, elle ne pesait que 85 g, et avait été découverte seule à l’extérieur.

« Elle tenait dans la paume de ma main, et pourtant, elle avait déjà tellement de personnalité, se souvient Nadija. Son nom signifie force et détermination, et cette toute petite panthère est exactement cela ! »

Millie et Rosie ont chacune progressé à leur rythme et ont grandi chacune de leur côté. Elles ont ensuite été présentées l’une à l’autre, et ce fut le coup de foudre. C’est comme si elles se connaissaient depuis toujours !

« Millie et Rosie se sont immédiatement entendues. Elles ont commencé à se rouler par terre et à jouer, et après quelques minutes, elles se sont blotties l'une contre l'autre pour faire la sieste », confie Nadija.

Un duo soudé pour la vie

Depuis, les 2 félines sont inséparables et font tout ensemble : faire des cabrioles dans la maison, manger côte à côte, se câliner pendant la sieste et même utiliser leur bac à litière en même temps !

Millie suit Rosie comme son ombre. « Si Millie ne trouve pas Rosie, elle se met immédiatement à miauler et à la chercher. Presque toute la journée, elles galopent dans la maison en se poursuivant, en se battant et en trouvant de nouvelles choses avec lesquelles jouer », poursuit Nadija.

Pour la bénévole, il n’y a pas de doute : Rosie et Millie s’aiment si fort qu’elles doivent être adoptées ensemble au sein d’un même foyer. Nadija compte bien leur offrir la plus belle des vies possibles ! En attendant que ce jour arrive, elle continue à profiter de leur présence.