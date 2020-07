Errant, ce chat décide d'infiltrer une maison pour mettre bas et rencontre la famille parfaite !

Sentant qu’elle allait bientôt accoucher, une chatte s’est invitée chez une famille, qui a su à qui s’adresser pour venir en aide à la petite famille féline.

Une chatte répondant au nom de Moira errait depuis quelque temps autour d’un immeuble d’habitation à Seattle, dans l’Etat de Washington. Une famille l’avait remarquée et lui donnait régulièrement à manger. Un soir, elle a décidé d’entrer dans son appartement sans que personne ne s’en rende compte.

Ce n’est qu’en entendant des petits miaulements que les locataires se sont aperçus de la présence de Moira, mais aussi des chatons qu’elle venait tout juste de mettre au monde sous leur table. La famille a demandé de l’aide et c’est Ashley Morrison, une bénévole, qui est venue chercher la chatte et ses petits.

« Quand nous sommes arrivés, Moira était en panique. Elle ne me connaissait pas et n’était pas habituée à interagir avec les humains. Elle tentait de grimper les murs et avait peur de moi », raconte Ashley Morrison à LoveMeow. Il a fallu plusieurs jours à l’animal pour s’habituer à sa présence. Finalement, elle a fini par se détendre et a commencé à apprécier les caresses et le confort : panier, jouets…

« L’exemple de Moira rappelle l’importance de stériliser non seulement vos chats, mais aussi ceux que vous voyez dehors. 75% des chatons nés dans les rues ne survivent pas plus de 6 mois », indique la bénévole. La chatte et sa progéniture ont eu de la chance.

2 mois plus tard, Moira a trouvé une famille d’adoption, tout comme ses petits.