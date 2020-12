Endeuillée par la perte de son père des suites d'un cancer, découvrez les retrouvailles émouvantes d'une fillette de 10 ans et son chat disparu depuis 9 mois (vidéo)

Alors qu’une famille traversait une période difficile après la perte du père, leur chat, disparu depuis des mois, est miraculeusement réapparu. La fille du défunt, très attachée à l’animal, a ainsi retrouvé le sourire.

L’année a été particulièrement difficile pour une famille résidant à Woking, dans le comté du Surrey (sud de l’Angleterre), comme le raconte Planet Radio. Le père, Perry, est décédé des suites d’un cancer, laissant une femme, Svitlana, et une fille de 10 ans, Katya.

Peu après, la mère et son enfant ont déménagé. Craignant de perdre leur chat Timmy, ce dernier a été gardé à l’intérieur durant les premières semaines. Il a ensuite pu sortir une première fois dans son nouveau quartier, mais après la seconde, il n’est plus réapparu.

La famille a tout fait pour le retrouver, en vain. Les recherches sur le terrain et les messages postés sur les réseaux sociaux n’y ont rien changé. Timmy restait désespérément introuvable. Katya, elle, était inconsolable. Après la perte de son papa, voilà que son ami félin, auquel elle est extrêmement attachée, s’en est allé à son tour.

Avec le temps, Svitlana a commencé à se faire à l’idée que le chat ne reviendrait très probablement plus jamais à la maison. Elle a donné ses affaires, jouets et panier. Une manière pour elle de faire son deuil.

Jusqu’à cet appel inattendu récemment reçu de la part du refuge Cats Protection’s Woking and District Branch. A l’autre bout du fil, on lui annonçait qu’on avait retrouvé Timmy sain et sauf.

Une dame, le croyant errant, le nourrissait depuis plusieurs semaines. L’association l’a passé au lecteur de puce d’identification et c’est ainsi qu’elle a eu les coordonnées de Svitlana.

9 longs mois s’étaient écoulés depuis la disparition de Timmy. Sa maîtresse est allée le chercher au refuge, puis l’a installé sur le lit en attendant le retour de Katya de l’école, sans lui en dire un mot. Elle l’a laissée découvrir l’heureuse surprise dans sa chambre.

Des retrouvailles qui ont été très émouvantes (vidéo ci-dessous). La famille en avait grand besoin après avoir vécu tant d’épreuves…

