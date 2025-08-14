En visitant un refuge saturé, ils découvrent une chatte blessée avec ses 7 petits et bouleversent leurs projets pour les sauver

Lori White et son équipe ont fait une visite dans un refuge pour animaux de leur région, alors submergé par des arrivées massives de chatons. Résolus à venir en aide à plusieurs chatons, ils sont finalement repartis avec une famille entière ayant besoin de soins en urgence.

Le départ de l’équipe d’ARPO, The Alliance for Responsible Pet Ownership, a été concomitante avec l’arrivée d’une famille entière de chats. La maman des petits présentait une grave blessure à l’œil et devait subir une intervention chirurgicale au plus vite pour pouvoir s’occuper au mieux de ses bébés. Plusieurs bénévoles ont donné de leur temps pour que la famille grandisse dans les meilleures conditions.

@mew.reviews / Instagram

« J’ai décidé que je devais essayer de les aider »



C’est Lori White, d’ARPO, qui est revenue sur ce sauvetage auprès de Love Meow. C’est la situation de la jeune maman, nommée Blanche-Neige, qui était la plus préoccupante. En effet, avec sa blessure à l’œil, elle souffrait d’une infection de plus en plus importante, qui allait tôt ou tard l’empêcher de prendre soin de ses petits correctement.

@mew.reviews / Instagram

Après de nombreux appels, la chatte a pu être accueillie par une vétérinaire, ayant accepté de la prendre en charge chirurgicalement. L’intervention a duré plusieurs heures, au terme desquelles la chatte a été rapprochée de ses petits, qui avaient besoin d’elle pour se nourrir. Lori expliquait : « Je suis venu la chercher vers 2 heures du matin pour la ramener à la maison et je l’ai installée, elle et ses bébés ».

@mew.reviews / Instagram

Une rémission extraordinaire

Malgré sa rémission post-opératoire, Blanche-Neige a parfaitement pris soin de ses petits, nommés, en toute logique, comme les 7 nains du conte allemand. « Blanche-Neige n’a été que douce », se rappelle Lori. Aussi gentille à l’égard de ses petits que de sa mère d’accueil, elle était souvent en train de ronronner. Pour la mère d’accueil, la reconnaissance pouvait se lire dans le regard de la chatte.

Des yeux qui s’ouvrent sur le monde

Au fil de semaines, la curiosité n’a fait que croître chez les chatons qui sont de plus en plus ouverts sur le monde. Leur maman est d’une grande aide pour cela et leur offre autant une protection exemplaire, qu’une autorisation à aller à la découverte de leur environnement. Lori a pris beaucoup de plaisir à voir ses petites boules de poils dégingandées et instables déambuler dans sa maison.

@mew.reviews / Instagram

Blanche-Neige et ses petits ont trouvé la sécurité dont ils avaient besoin pour s’épanouir. La suite de leur histoire, ils l’écriront joliment dans leurs futures familles.