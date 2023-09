Une grave blessure à œil permet à un chat errant de dire adieu à une vie sans amour (vidéo)

Il y a quelque temps, les ouvriers d’un chantier du Bronx (États-Unis) faisaient la rencontre d’un chat errant, plutôt sympathique, et ont décidé de le prendre sous leur aile. Ils l’ont nommé Bob The Builder (Bob Le Bricoleur), lui ont donné à manger, et ont veillé sur lui dès qu’ils se rendaient sur le chantier de construction.

Là-bas, Bob est devenu une véritable mascotte, rapporte Cole & Marmelade. Il était l’un des membres préférés de l’équipe, et il passait la plupart de son temps dans une cabane à outils.

Un accident l’a mené vers d’autres horizons

Néanmoins, ce genre d’endroit n’est pas sans risque pour un chat… Un jour, il est apparu avec un œil gauche lourdement abîmé. Incapables de le soigner, les ouvriers ont contacté l’équipe des Meowtsiders, et Dana, bénévole, n’a pas tardé à se rendre sur les lieux.

La bonne samaritaine a su qu’elle devait agir rapidement pour offrir un nouvel avenir à Bob, car les ouvriers s’apprêtaient à laisser la place à une autre équipe. Elle s’est chargée de le confier à Beth Stern, une autre bénévole. Grâce à elle, Bob a pu bénéficier de l’opération de l’œil dont il avait tant besoin, et continuer à jouer de ses charmes tout autour de lui !

Un séjour joyeux en foyer d’accueil

Rapidement, Beth s’est éprise de ce « beau garçon » et a adoré sa « queue spectaculaire ». Bob, lui, s’est fait de nouveaux amis dans son foyer d’accueil, dont Sunnybunny, un lapin pour lequel il a eu un véritable coup de foudre !

Bob et Sunnybunny se sont beaucoup amusés ensemble, puis ils ont été proposés à l’adoption. Dana souhaitait de tout cœur que Bob « trouve une famille aussi extraordinaire que lui », et par chance, ce vœu a pu être exaucé.

Une nouvelle aventure

Une famille est venue faire la rencontre de Bob, et elle s’est instantanément éprise de lui, comme l’avait fait Beth quelques jours auparavant. Ainsi, le matou a quitté le foyer de sa mère d’accueil, et a démarré une nouvelle aventure aux côtés des maîtres de ses rêves.

Bob a reçu un nouveau nom, Bruno, et a fait la connaissance de Bella, sa sœur féline pour la vie. « Nous lui disons toujours que nous aimerions qu'il puisse nous raconter son histoire et bien que cela nous brise le cœur, nous sommes tellement chanceux d’être à ses côtés […] pour toujours. Il a une famille et une petite sœur qui l'aiment tellement », ont confié ses nouveaux maîtres.

Dernièrement, Bruno a fêté son anniversaire avec beaucoup de jouets et de friandises. Une vie de luxe qui ne fait que commencer pour cet ancien chat des rues !