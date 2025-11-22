En serrant contre lui le chaton qu’il vient de sauver, un policier comprend qu’il ne pourra plus jamais s’en séparer

Frank Squillante a été missionné par son commissariat pour secourir un chaton en détresse. Quand l’homme a découvert la boule de poils, traumatisée après avoir été renversée par une voiture, il a tenté de la récupérer. Cette dernière était apeurée, mais s’est vite sentie réconfortée dans les bras de son sauveteur. Réciproquement, ce dernier a senti un lien très fort avec elle.

Frank Squillante, policier du commissariat de Midtown North, à New York (États-Unis), est allé au-delà de ses fonctions après avoir effectué un double sauvetage. L’homme a été mobilisé pour secourir un chaton en détresse, mais après l'avoir rencontré, il n’a pas pu se résoudre à l’abandonner. Il lui a donc offert un très beau cadeau : une famille pour la vie.

De service le jour du sauvetage, Frank Squillante a reçu plusieurs appels provenant de différents témoins affirmant qu’un chaton se trouvait sous un food truck. L’animal était blessé et très stressé, car il s’était fait renverser par une voiture, rapportait Amny . Il avait trouvé une petite cachette sous le camion et personne n’était parvenu à le sortir de là.

Un policier très impliqué

Quand Frank Squillante est arrivé sur les lieux, il a constaté qu’une vingtaine de personnes tentait d’aider le quadrupède, en vain. Il s’est alors accroupi et a essayé d’atteindre le jeune chat. Étonnamment, ce dernier s’est approché de lui : « J'ai mis ma main dans le passage de roue et j'ai senti le chat me lécher la main. C'est alors que je l'ai attrapé et que je l'ai sorti. Il était tout secoué », racontait l’Américain.

Celui-ci a tenu fermement le quadrupède pour qu'il ne s'échappe pas et l’a emmené dans sa voiture de fonction. Là, il a commencé à le réconforter et quelque chose de spécial s’est créé entre eux. Frank Squillante est tombé sous le charme de la boule de poils et sentait déjà un lien très fort entre eux. Pour lui, il était évident qu’il n’avait pas croisé sa route par hasard : « Tout le monde me disait que c'est le chat qui vous trouve, et non pas vous [...] C'était le signe que nous étions faits pour être unis », assurait-il.

Il a conduit le félin chez un vétérinaire pour s’assurer qu’il soit en bonne santé et a fait les démarches pour officialiser son adoption. La boule de poils s’est très bien installée dans sa nouvelle maison et vit désormais en toute sécurité auprès de celui qui lui a sauvé la vie.