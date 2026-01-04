En se rendant simplement dans une station-service, un homme sauve la vie d'un chaton terrorisé et couvert d'huile

Carli était terrorisée, malade et couverte d’huile, lorsqu’elle a été trouvée seule dans une station-service. Grâce à un bon samaritain, sensible à sa détresse, la jeune chatte a pu dire adieu à ses malheurs et prendre un nouveau départ dans la vie.

Une utilisatrice de Reddit, connue sous le pseudonyme u/shading_of_the_heart, a récemment partagé l’histoire d’un chaton, que son mari a découvert près de la pompe à essence dans une station-service. Le petit animal amaigri, âgé d’environ 4 mois, était « couvert de graisse et d’huile », en plus d’être pétri de peur.

En raison de son état critique (ses yeux et son nez étaient obstrués), la boule de poils pouvait à peine bouger. Sensible à sa détresse, l’homme au grand cœur s’est empressé de l’attraper et l’a immédiatement ramenée à la maison.

© u/shading_of_the_heart / Reddit

Une rencontre salvatrice

« Nous l’avons emmenée chez notre vétérinaire dès le lendemain matin et elle est maintenant sous antibiotiques et reçoit une alimentation humide riche en calories, pendant que nous la soignons pour qu’elle retrouve la santé », explique l’utilisatrice de Reddit.

Inquiet pour sa survie, le couple a finalement ressenti un grand soulagement en voyant sa petite protégée se rétablir au fil des jours et reprendre du poil de la bête. La chatte peut notamment réouvrir les yeux et a repris du poids.

© u/shading_of_the_heart / Reddit

Pour la petite anecdote, le jour de son sauvetage correspond à l’anniversaire de la mort de Carlos, un chat que le couple avait sauvé de l’errance et adopté, raison pour laquelle la rescapée a été baptisée Carli.

« Mon mari ne va jamais à cette station-service et ne peut pas expliquer pourquoi il s'y est rendu ce soir-là, confie l’utilisatrice de Reddit, nous pensons que Carlos l'a conduit vers ce chaton désespéré, qui a maintenant trouvé sa famille pour toujours. »

© u/shading_of_the_heart / Reddit

Une famille pour la vie

Comme le révèle Newsweek, Carli se sent de mieux en mieux. Elle apprécie particulièrement certains petits luxes qu’elle n’avait certainement jamais connus avant, comme les siestes contre ses humains préférés et les séances de câlins.

A lire aussi : "Je suis vraiment désolé(e) d'avoir dû faire ça", un chat terrifié est découvert abandonné dans une boîte en pleine canicule

« Elle se blottit sur nos genoux ou dans notre cou et frotte sa tête contre la nôtre, conclut l’internaute, je ne sais pas comment elle s’est retrouvée dans cette station-service, mais nous sommes absolument ravis de l’accueillir dans notre famille. »