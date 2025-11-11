En se rendant au travail, la responsable d’un refuge fait la déchirante découverte d’un chat abandonné dans un carton scellé (vidéo)

C’est malheureusement une scène que le personnel des refuges a trop souvent l’habitude de voir : un carton, déposé à la porte d’entrée de l’accueil. Ce matin d’octobre, en se rendant au travail, Mariya Vlasova a ainsi découvert une boîte scellée, dont le malheureux occupant avait besoin d’aide en urgence.

Mariya Vlasova est la cofondatrice de l’association AMA Animal Rescue située dans le quartier de Brooklyn, à New-York (États-Unis). Un matin, alors qu’elle s’apprêtait à ouvrir les locaux de son refuge, elle a fait une découverte déchirante : cachée derrière les poubelles, se trouvait une boîte scellée comportant l’inscription “Chat à l’intérieur”.

Le cœur serré, Mariya s’est aussitôt saisi du carton pour l’emmener à l’intérieur du bâtiment afin de l’ouvrir. Elle témoigne auprès de The Dodo : “En général, lorsqu'une boîte est laissée devant notre porte, c'est que quelqu'un a laissé un animal à l'intérieur. Nous espérions simplement que l'animal était vivant et pas gravement blessé”.

Une fois la boîte ouverte, c’est un animal en détresse qui a fait son apparition. Un matou noir, qui sera baptisé Echo, se tenait là, prostré et manifestement mal en point : “Nous savions que quelque chose n'allait pas du tout, alors nous l'avons emmené d'urgence chez le vétérinaire”.



© @amaanimalrescue / Instagram

Après la consultation, le diagnostic est lourd pour le pauvre félin : diabète , plus de dents, un œil non-fonctionnel et l’autre presque totalement aveugle. Un traitement a donc été mis en place pour soigner Echo et, un peu plus d’une semaine après son sauvetage, le félin se porte officiellement bien. Néanmoins, il devra prendre une médication antidiabétique à vie. Heureusement, celle-ci pourra se faire par voie orale et non par injection, ce qui limitera la lourdeur des soins.

Désormais, pour continuer à se remettre de ses émotions, Echo cherche une famille d’accueil aimante. Ne supportant pas la vie en cage – après avoir été abandonné dans un carton, quoi de plus normal –, le félin pourra attendre paisiblement que l’association lui trouve un foyer chaleureux.

Cependant, l’attente ne devrait pas être longue, car, comme le déclare Mariya : “[Echo] est incroyablement calme, doux et gentil. Il n'a vraiment aucune méchanceté. C'est une âme aimante qui recherche simplement la paix et l'affection”.