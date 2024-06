Ce chat abandonné dans une boîte en carton change radicalement de comportement après sa première visite chez le vétérinaire

Lorsqu’il a été abandonné devant les portes d’un refuge du Derbyshire (Angleterre), Charlie était prisonnier d’un carton scotché de toute part. Visiblement affecté par cette terrible expérience, le matou était extrêmement anxieux et méfiant, jusqu’à ce qu’une visite chez le vétérinaire le transforme radicalement. Aujourd’hui métamorphosé, le gentil minou au pelage noir espère trouver sa famille pour toujours pour prendre enfin un nouveau départ.

En arrivant ce matin-là devant les portes du centre d’accueil de la RSPCA de Chesterfield (Angleterre), les bénévoles ont fait une étrange découverte. Une boîte en carton scotchée avec une boîte de thon à moitié mangée à l’intérieur.

Comme le rapporte le Derbyshire Times, elle présentait un trou de la taille d’un chat et des touffes de fourrure noire collées sur le côté. De toute évidence, un félin s’était frayé un passage pour sortir de sa prison en carton…

© RSPCA

Traumatisé par l’abandon

Pour tenter de capturer le chat abandonné, les bénévoles du refuge ont mis en place un piège avec de la nourriture savoureuse. Ils n’ont pas eu longtemps à attendre avant qu’un chat noir inconnu se laisse tenter. Le matou n’appartenait pas au centre. Il n’avait ni puce d’indentification, ni collier et personne n’avait signalé la disparition d’un animal correspondant à sa description. Aucun doute, il s’agissait bien du chat abandonné dans le carton retrouvé devant la porte.

© RSPCA

Baptisé Charlie, le minou âgé d’environ 2 ans a subi un examen vétérinaire complet. Testé positif au virus de l’immunodéficience féline (FIV), il ne présentait pas d’autres problèmes de santé.

Charlie semblait en revanche marqué par l’épreuve qu’il venait de subir. Extrêmement nerveux, il crachait sur le personnel du refuge qui a bien eu du mal à gagner sa confiance au bout de plusieurs semaines.

© RSPCA

Une visite chez le vétérinaire qui change tout

C’est une visite chez le vétérinaire pour se faire stériliser qui a étrangement causé un déclic chez Charlie. Selon ses soigneurs, le chat aurait « adoré chaque seconde » de sa consultation. Comme l’a déclaré Steph Mccawley du centre d’accueil : « Les animaux n’ont généralement pas tendance à apprécier les visites chez le vétérinaire, pas plus que nous n’aimons les séjours à l’hôpital, mais Charlie […] en a adoré chaque seconde. »

© RSPCA

Depuis cette visite, Charlie n’a pas cessé de ronronner et de réclamer de l'affection. « Il est comme un chat différent depuis, le changement de son tempérament a été assez remarquable. Il adore être manipulé et soigné et viendra avec empressement sur vos genoux pour un peu d’attention - il a vraiment volé nos cœurs », a ajouté Steph.

© RSPCA

Aujourd’hui à la recherche d’un nouveau foyer, le gentil matou noir « fera vraiment un merveilleux compagnon » selon les bénévoles qui prennent soin de lui. En raison de son diagnostic de FIV, Charlie devra être gardé comme chat d’intérieur et être le seul animal de compagnie de la maison. Avec ses bienfaiteurs, nous lui souhaitons de trouver rapidement la famille idéale qui saura l’aimer pour toujours !