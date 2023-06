Un chat errant transforme la vie de la famille lui ayant offert l'hospitalité et de ses nouveaux amis félins

On appelle cela un « foster fail », ce qui signifie littéralement « échec d’accueil ». L’expression est utilisée dans le cas où une famille d’accueil s’attache tant à l’animal qu’elle n’est censée garder que provisoirement qu’elle finit par l’adopter définitivement. C’est ce qui est arrivé avec un chat appelé Chester. Ce dernier s’est même mis à aider des chatons qui, comme lui par le passé, ont besoin de réconfort et d’attention.

Chester errait dans les rues de Burlington, en Caroline du Nord, avant de se présenter devant un bureau au hasard. Par chance, une employée de cette société était aussi bénévole auprès de l’association locale Sparkle Cat Rescue, rapportait Love Meow.



Sparkle Cat Rescue / Instagram

Comme il commençait à faire très froid et qu’il allait neiger, elle a fait entrer le chat. Elle et ses collègues ont pris soin du matou, qui a très vite charmé tout le monde avec son caractère doux et amical.



Sparkle Cat Rescue / Instagram

Chester n’avait clairement pas eu une vie facile jusque-là. Ses cicatrices et son oreille tronquée en témoignaient. Tout ce qu’il voulait, c’était aimer et être aimé. La bénévole a également remarqué chez lui des signes d’infection des voies respiratoires supérieures.

Le chat s’est montré très calme, y compris lors de l’examen vétérinaire. Le praticien a estimé son âge entre 6 et 8 ans. Il l’a soigné et lui a extrait quelques dents infectées. Quelques jours plus tard, Chester se sentait déjà bien mieux et recommençait à s’alimenter correctement.



Sparkle Cat Rescue / Instagram

« On ne sait pas depuis combien de temps il errait. Il ne peut pas nous raconter son passé. Nous aimerions toutefois pouvoir écrire son futur », indiquait Sparkle Cat Rescue après son sauvetage.

Crystal Wilvers, une autre bénévole de l’association, a proposé de le prendre en charge en tant que mère d’accueil. Sa fille et Chester sont vite devenus inséparables. C’est elle qui l’a gardé dans sa chambre, le temps de le préparer à rencontrer les autres chats de la maison. Ses congénères Pretty et Cleo l’ont d’ailleurs très bien accueilli par la suite.

« Ma fille savait qu'elle voulait le garder »

La jeune femme a finalement décidé de l’adopter. C’était une évidence dès le départ, comme le raconte la maman : « Ma fille savait qu'elle voulait le garder depuis le début. »

Peu après, la famille a recueilli 2 chatons appelés Frick et Frack. Chester les a immédiatement placés sous son aile et s’est comporté avec eux comme un véritable grand frère. C’est toutefois avec la petite Frick qu’il a tissé des liens particulièrement solides ; elle s’est mise à le suivre partout.



Sparkle Cat Rescue / Instagram

Voyant à quel point ils étaient complices, les Wilvers ont fini par adopter Frack – qui s’appelle désormais Baby – afin de ne pas les séparer.



Sparkle Cat Rescue / Instagram

Chester est aujourd’hui le plus heureux des chats. L’errance, l’insécurité et la faim sont loin derrière, ayant laissé place à l’amour et l’envie d’aider son prochain.

Sparkle Cat Rescue / Instagram