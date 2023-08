Découvert sous une voiture en marche, un chaton terrifié mobilise tout un quartier prêt à le sauver

Une véritable course contre la montre s’est lancée lorsque Monty, un jeune chaton roux, s’est pris au piège sous un véhicule en marche. Les témoins de la scène ont fait tout leur possible pour éviter qu’un terrible drame ne se produise.

Il y a quelques jours, en Caroline du Nord (États-Unis), des passants ont repéré un chaton roux sous une voiture en marche, près d’une épicerie. Le félin, pris au piège, essayait désespérément de trouver un endroit où se cacher.

Une course contre la montre

« Il risquait d’être écrasé par les pneus avant, se souvient Doug, témoin de l’incident. La pauvre bête courait d’une roue à l’autre, essayant de remonter dans le compartiment moteur. »

La scène, en réalité, n’a duré que de très courtes secondes, puisque les passants ont immédiatement demandé au conducteur d’arrêter le véhicule. Doug a alors pu aider le chaton à sortir de dessous la voiture. « Il était fatigué, effrayé et avait très soif », se souvient-il.

David et Kat, propriétaires d’un magasin à proximité, ont appris la situation critique du félin et ont proposé de lui venir en aide. Ils lui ont rapidement donné de l’eau et de la nourriture, et ont fait de leur mieux pour l’apaiser.

Ils ont décidé de le nommer Monty, puis ils ont contacté les bénévoles de Sparkle Cat Rescue pour prendre le relais. Entretemps, personne ne s’est manifesté pour réclamer l’animal.

« Le petit chaton parfait »

Grâce à ce formidable élan de générosité, le félin est sorti de sa coquille et la peur dans ses yeux a disparu comme par magie. Il a commencé à réclamer l’attention de ses bienfaiteurs, et pleurait parfois dans le but d’obtenir le plus de caresses possible !

Dans la maison de Garrett et Amanda, ses parents d’accueil, Monty s’est tout de suite senti chez lui. Il suivait ses nouveaux maîtres partout et insistait pour rester près d'eux à tout moment. Il était ravi d'avoir un toit au-dessus de la tête, de la nourriture en abondance pour remplir son ventre et de gentils humains qui s'occupaient de lui toute la journée.

« Il est énergique et aime jouer, mais il adore aussi être pris dans les bras et aimé. C'est vraiment le petit chaton parfait », a déclaré Amanda à Love Meow.

Aujourd’hui, Monty doit encore guérir et reprendre des forces. Lorsque son état de santé le permettra, il sera proposé à l’adoption. En attendant, ses parents d’accueil continuent à profiter de sa présence, et le gâtent comme il ne l’a jamais été auparavant.