En provenance d’Ukraine, ce chat porté disparu dans un aéroport durant plusieurs jours retrouve enfin sa famille (vidéo)

Yaemiko a un long parcours derrière lui. Né en Ukraine, il a pu rejoindre en avion sa maîtresse partie aux États-Unis suite au conflit. À son arrivée, il s’est échappé de sa caisse et est demeuré introuvable. Il a été retrouvé suite à cette frayeur intense et a rejoint celle qui compte beaucoup pour lui.

L’histoire du chat et de sa famille est marquée par de nombreux drames, racontait RWC Pulse. La famille d’amoureux des animaux a subi la guerre, puis a dû surmonter le drame de la perte d’un de ses fils. Souhaitant rester dans son pays dans un premier temps, la mère de famille, Larysa, a finalement choisi de partir avec sa fille aux États-Unis. Avant son départ, elle savait qu’elle ne pourrait pas emmener ses 25 chats, et c’est pour cette raison que seuls 5 d’entre eux ont pu la suivre. Quelques mois plus tard, un autre félin a pu rejoindre sa famille. Malheureusement, tout ne s’est pas exactement passé comme prévu.

Des choix difficiles

Très impliquée dans la cause féline, Larysa a très mal vécu cette nécessite de choisir parmi ses animaux qu’elle aime tous autant les uns que les autres. C’est pour cette raison qu’elle a reculé son départ aux États-Unis, malgré les combats qui se déroulaient à quelques kilomètres de chez elle.

Évidemment, avant de partir, elle a pris soin de confier les chats qui ne partiraient pas avec elle à des proches. Quelques mois plus tard, Yaemiko, un de ses chats restés en Ukraine, a pu être rapatrié.

Nine Lives Foundation / Facebook

Un événement bouleversant de plus

Alors qu’il venait d’arriver à l’aéroport de Sacramento, Yaemiko a été pris en charge par Yelena Makovkaya, une amie de Larysa. Encore dans l’aéroport, l’accompagnatrice a souhaité assainir la caisse de transport du chat afin qu’il se sente plus à son aise. C’est durant ce nettoyage que le chat a pris la fuite dans l’aéroport.

L’événement a plongé la famille dans une grande tristesse et les recherches ont été constantes dans les jours qui ont suivi.

Enfin réunis

Ce n’est que plusieurs jours plus tard que Yaemiko a été retrouvé par un employé en charge des bagages. Il a tout de suite été confié à la Nine Lives Foundation qui a très rapidement fait le lien avec sa famille. « J’ai su qu’il avait fait un très long voyage », se souvient une vétérinaire de la clinique.

A lire aussi : Occupée à nourrir ses petits, cette adorable chatte autorise son ami lapin à venir se blottir contre elle (vidéo)

Larysa se souvient de ce moment fort riche en émotions : « J’ai eu le souffle coupé, se souvient-elle. Je n’arrivais pas à croire que c’était vrai. J’ai ri et pleuré en même temps ».