En provenance d’Ukraine, ce chat porté disparu dans un aéroport durant plusieurs jours retrouve enfin sa famille (vidéo)
Yaemiko a un long parcours derrière lui. Né en Ukraine, il a pu rejoindre en avion sa maîtresse partie aux États-Unis suite au conflit. À son arrivée, il s’est échappé de sa caisse et est demeuré introuvable. Il a été retrouvé suite à cette frayeur intense et a rejoint celle qui compte beaucoup pour lui.
L’histoire du chat et de sa famille est marquée par de nombreux drames, racontait RWC Pulse. La famille d’amoureux des animaux a subi la guerre, puis a dû surmonter le drame de la perte d’un de ses fils. Souhaitant rester dans son pays dans un premier temps, la mère de famille, Larysa, a finalement choisi de partir avec sa fille aux États-Unis. Avant son départ, elle savait qu’elle ne pourrait pas emmener ses 25 chats, et c’est pour cette raison que seuls 5 d’entre eux ont pu la suivre. Quelques mois plus tard, un autre félin a pu rejoindre sa famille. Malheureusement, tout ne s’est pas exactement passé comme prévu.
Des choix difficiles
Très impliquée dans la cause féline, Larysa a très mal vécu cette nécessite de choisir parmi ses animaux qu’elle aime tous autant les uns que les autres. C’est pour cette raison qu’elle a reculé son départ aux États-Unis, malgré les combats qui se déroulaient à quelques kilomètres de chez elle.
Évidemment, avant de partir, elle a pris soin de confier les chats qui ne partiraient pas avec elle à des proches. Quelques mois plus tard, Yaemiko, un de ses chats restés en Ukraine, a pu être rapatrié.
Nine Lives Foundation / Facebook
Un événement bouleversant de plus
Alors qu’il venait d’arriver à l’aéroport de Sacramento, Yaemiko a été pris en charge par Yelena Makovkaya, une amie de Larysa. Encore dans l’aéroport, l’accompagnatrice a souhaité assainir la caisse de transport du chat afin qu’il se sente plus à son aise. C’est durant ce nettoyage que le chat a pris la fuite dans l’aéroport.
L’événement a plongé la famille dans une grande tristesse et les recherches ont été constantes dans les jours qui ont suivi.
Enfin réunis
Ce n’est que plusieurs jours plus tard que Yaemiko a été retrouvé par un employé en charge des bagages. Il a tout de suite été confié à la Nine Lives Foundation qui a très rapidement fait le lien avec sa famille. « J’ai su qu’il avait fait un très long voyage », se souvient une vétérinaire de la clinique.
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Larysa se souvient de ce moment fort riche en émotions : « J’ai eu le souffle coupé, se souvient-elle. Je n’arrivais pas à croire que c’était vrai. J’ai ri et pleuré en même temps ».
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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