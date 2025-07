En poursuivant une mouche, cette chatte qui a sauté du 3ème étage de son immeuble reste encore introuvable

Gojo, la chatte grise, a disparu le 5 juillet 2025. Sa maîtresse, Maryam, est désemparée depuis, sollicitant l’aide de ses voisins et des commerçants du quartier Bréquigny de Rennes (35).

« On a entendu un bruit sur la fenêtre »

Maryam se rappelle parfaitement de ce samedi où elle avait ouvert les fenêtres de son appartement situé au 3ème étage pour laisser l’air rentrer. Elle a été surprise d’entendre un bruit inhabituel, qui a attiré son attention au niveau de la fenêtre. Elle confiait à Actu Rennes : « Cela s’est passé samedi 5 juillet, vers 10h. On a entendu un bruit sur la fenêtre. On s’est retourné et on a vu une mouche ».

La jeune femme a rapidement fait le lien entre le bruit et l’insecte en train de voler. Gojo avait disparu, laissant derrière elle la proie de sa chasse.

Une partie chasse qui tourne mal

Cette fois-là, Gojo n’a pas garder la situation en main. En souhaitant attraper la mouche qui la dérangeait, elle a sauté par la fenêtre et s’est retrouvée en bas de l’immeuble. À ce moment-là, la féline n’est jamais remontée et a pris la fuite dans son quartier.

L’inquiétude était bel et bien présente chez Maryam, qui affirmait : « Ce qu’il faut savoir aussi, c’est qu’elle vit en appartement depuis toute petite et n’est jamais allée à l’extérieur ».

Une recherche anxiogène

Maryam n’a pas tardé avant de descendre dans son quartier pour interroger les commerçants, notamment les employés du magasin Carrefour Market qui se situe non loin. Ils ont pu la renseigner en lui affirmant qu’un chat gris avait bien fait une visite des lieux, mais était reparti aussitôt.

La Rennaise a mis toutes les chances de son côté en contactant « refuges et vétérinaires du secteur », et en collant « des fiches de recherche dans le quartier ». Pour l’heure Maryam n’a pas de nouvelles, mais espère que la médiatisation de son histoire lui permettra de retrouver son adorable minette d’intérieur. Pour contacter Maryam : 07 67 05 79 43.