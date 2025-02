Un chat abandonné dans un sac à dos survit 24 heures dans le froid avant d’être remarqué

M. Satchel a certainement vécu les 24 heures les plus pénibles de sa vie. Le pauvre félin a été abandonné par son ancien maître, qui l’a enfermé dans un sac à dos. Impuissant, l’animal a dû attendre un jour complet avant d'être repéré par un bienfaiteur et pris en charge.

Sur les photos partagées par le refuge Humane Fort Wayne, basé dans l’Indiana (États-Unis), M. Satchel profite d’un repas alléchant. Le chat noir et blanc semble bien se porter, pourtant, il a failli perdre la vie quelques heures avant que les clichés soient pris. En effet, son abandon irresponsable aurait pu lui être fatal.

M. Satchel a été enfermé dans un sac à dos par son ancien propriétaire, rapportait People. Ce dernier s’est rendu vers les anciens locaux de Humane Fort Wayne et a laissé l’animal devant. Lequel n’avait aucun moyen de s’échapper et ne pouvait qu’attendre que quelqu’un le remarque au plus vite. D’autant plus que les températures étaient négatives ce jour-là.

Humane Fort Wayne / Facebook

Un passage inespéré

Puisque le refuge avait déménagé, M. Satchel avait peu de chance de se faire repérer. Heureusement, un membre de l’organisme a fini par passer devant et a vu le sac. En l’ouvrant, il a découvert avec stupéfaction qu’un animal se trouvait à l’intérieur. Le félin a tout de suite été emmené chez un vétérinaire : « Il était frigorifié, terrifié et seul, couvert de ses propres excréments », témoignait un porte-parole sur les réseaux sociaux.

M. Satchel était particulièrement bouleversé par ce qu’il venait d’endurer. Cela se traduisait par une perte d’appétit et une diarrhée. Toutefois, grâce à la bienveillance de ses sauveteurs, il a vite compris qu’il était entre de bonnes mains : « Notre équipe médicale s'est immédiatement occupée de lui ».

Un chat résilient

La boule de poils, particulièrement reconnaissante, réclamait de l’attention et des caresses. Elle n’avait pas une once de rancœur envers les humains malgré ce que l’un d’entre eux lui avait fait vivre : « M. Satchel se soucie plus des gratouilles et de l'attention que de la nourriture [...] Son esprit résilient et son amour pur pour les humains nous font vraiment pleurer après tout ce qu'il a traversé », affirmait l’organisme de sauvetage.

Quand le quadrupède s’est senti mieux, il a été transféré au refuge. Personne ne s’est manifesté pour le récupérer au cours du délai légal, alors il a été placé à l’adoption. Ses bienfaiteurs espèrent qu’il trouvera une famille capable de lui offrir toute l’attention qu’il mérite.