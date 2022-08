En intervenant dans une habitation en feu, les pompiers découvrent un chat terrifié et respirant péniblement

Un chat a été secouru par les pompiers alors qu’un incendie faisait rage dans la maison de ses propriétaires, rapportait Global News le mercredi 24 août.

Ce matin-là, aux alentours de 6 heures, la brigade locale d’incendie et de secours, le Cambridge Fire Department en l’occurrence, avait été alertée par le voisinage au sujet d’un feu s’étant déclaré dans une habitation située à proximité de la rivière Grand à Cambridge, dans la province de l’Ontario (centre-est du Canada).

A leur arrivée, les soldats du feu se sont activés sur 2 fronts. Pendant que les uns se chargeaient de lutter contre les flammes à l’aide de leurs lances à incendie, leurs collègues exploraient l’intérieur de la maison à la recherche d’occupants à évacuer.

ACTIVE INCIDENT- CFD has 5 Station’s operating in the offensive strategy at a working residential multi unit structure fire on Veterans Way. No injuries reported. Fire Investigator, Police, EMS and hydro on location. pic.twitter.com/UXbnqhfNwY