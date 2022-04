Une femme en vacances en Grèce et fait une découverte dans les poubelles qui va changer sa vie

© Lydia Ellery

Une touriste anglaise a consacré une bonne partie de ses vacances sur une île grecque à prendre soin des chats errants, puis elle a rencontré un chaton affamé qui se cachait parmi les ordures de son hôtel. Une magnifique amitié s’est créée dès lors entre la jeune femme et le petit félin.

En se rendant sur l’île de Zante en Grèce, Lydia Ellery s’imaginait passer ses journées sous le soleil, au bord de la piscine ou sur la plage, en mode farniente. Cette amoureuse des animaux venue de Londres ne pouvait toutefois pas rester insensible à la situation des chats errants qu’elle y voyait.



Lydia Ellery

Des félins livrés à eux-mêmes, affamés, couverts de puces et blessés. Elle les aurait tous sauvés si elle le pouvait. Elle a alors commencé à nourrir les plus maigres d’entre eux à partir de restes de repas de l’hôtel où elle séjournait.

Un jour, alors qu’elle leur distribuait de la nourriture, une autre touriste est venue vers elle pour lui parler d’un chaton qui avait besoin d’aide. Il était caché parmi les sacs d’ordures de l’hôtel. La femme en question le nourrissait, mais son séjour en Grèce touchait à sa fin et elle s’inquiétait pour le sort du petit félin.



Lydia Ellery

Il s’agissait, en fait, d’une femelle, mais Lydia Ellery ne s’en était pas encore rendu compte. Elle n’était âgée que de quelques semaines et devait déjà survivre au milieu du danger ; outre l’insalubrité des lieux, elle risquait d’être blessée, voire de mourir à tout moment. « Elle aurait été écrasée si le camion poubelle avait ramassé tous les sacs avec elle dedans », explique, en effet, Lydia Ellery à Daily Cats.



Lydia Ellery

Elle a commencé à lui rendre visite 2 fois par jour pour lui donner à manger. Elle s’est très vite attachée à l’animal. « Chaque fois que je sortais, elle se précipitait à mes pieds et s'asseyait à côté de moi. Nous devenions de vraies copines », raconte la Londonienne.



Lydia Ellery

Elle l’a d’abord appelé le chaton Geoffrey, en référence au personnage de Joffrey Baratheon dans la série « Game of Thrones ». Puis, quand elle a compris que c’était une chatte, elle a changé son nom en Aggie, diminutif de sa romancière préférée Agatha Christie.

La date de son retour en Angleterre approchait à grands pas. Elle cherchait une solution pour Aggie, mais tous les refuges de l’île étaient saturés. Puis, le dernier jour, une femme est venue récupérer la chatte pour la confier à une famille d’accueil.



Lydia Ellery

La nouvelle vie d’Aggie en Angleterre

Lydia Ellery est rentrée au Royaume-Uni soulagée, mais elle ne pouvait pas s’empêcher de repenser au chaton. Elle a finalement décidé de l’adopter et d’organiser son transport jusqu’en Angleterre.

Aggie a découvert sa nouvelle vie à Londres, auprès de sa maîtresse qu’elle comble de bonheur. Elle passe ses journées à jouer dans le jardin et à courir après les papillons. « C'est une petite fille adorable et unique en son genre, et je suis tellement contente de l'avoir rencontrée », se réjouit Lydia Ellery.

Lydia Ellery