Après le décès tragique de son propriétaire, ce chat affaibli et blessé a erré devant son ancienne maison

Il est souvent difficile pour les humains de faire le deuil de leur animal domestique bien-aimé. C’est une épreuve tout aussi douloureuse pour nos compagnons à 4 pattes. En Angleterre, un chat s’est retrouvé livré à lui-même après la disparition de son propriétaire. Son état s’est révélé déplorable.

Charlie, un chat au pelage roux âgé de 2 ans, ne pensait jamais connaître une vie d’errance après avoir profité d’un foyer chaleureux et aimant. Un résident de Fulham l’a découvert recroquevillé sur le seuil d’une porte. En plus d’être très affaibli, le félin était recouvert de puces et avait une patte gravement blessée.

Le Bon Samaritain qui l’a retrouvé a soupçonné qu’il errait dans la rue à la suite du décès de son propriétaire. Il a donc décidé de le remettre entre les mains d’une clinique pour animaux, la Croix Bleue.

© Croix bleue

Charlie a été soigné et a trouvé un nouveau foyer

Charlie, qui ne possédait pas de puce électronique, s’est montré très timide à l’égard des soigneurs, rapporte Metro. « Il avait l’air tellement triste quand il est arrivé chez nous », a confié Amanda Rumball, membre du personnel du refuge.

© Croix bleue

Mais après avoir reçu de nombreux soins et s’être alimenté correctement, Charlie est sorti de sa coquille. « Nous avons traité les puces et sa patte, mais il avait également besoin qu’une dent cassée soit retirée », a ajouté Amanda Rumball. Une fois son traitement terminé, ses sauveteurs lui ont rapidement trouvé une nouvelle famille aimante pour toujours.

© Croix bleue

A lire aussi : Une étudiante fait tout pour venir en aide à un chat errant terrifié par les humains (vidéo)

Les animaux de compagnie doivent être pris en charge après la mort de leur propriétaire

Ce n’est la première fois que l’organisme gère une telle situation. De nombreux animaux de compagnie sont récupérés parce que leurs propriétaires sont décédés ou qu’ils ne peuvent pas les emmener avec eux. L'organisme rappelle qu’il est important de penser à l’avenir de son compagnon et de prendre des dispositions pour ne pas le laisser seul si le pire se produisait.