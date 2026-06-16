En croisant un minuscule chaton en danger, des gendarmes du Jura (39) interrompent leur patrouille pour lui offrir une nouvelle vie

C’était une patrouille de routine pour des gendarmes du Jura (39) jusqu’à ce qu’elle prenne une tournure inattendue en croisant la route d’un minuscule chaton en grand danger. Une intervention rapide et une histoire qui se termine par une adoption coup de cœur.

La semaine dernière, lors d’un déplacement du service des affaires immobilières de la Gendarmerie du Jura (39), les militaires en patrouille ont fait une rencontre inattendue. Au milieu de la route se trouvait en effet une petite boule de poils perdue, inconsciente du grand danger qui la menaçait…

Un chaton en danger sur la route

Ni une, ni 2, les gendarmes ont immédiatement stoppé leur véhicule pour voler au secours de cette âme innocente. Comme ils le précisent dans un post Facebook, ils ont alors découvert « un minuscule chaton, terrorisé, qui risquait à tout moment de perdre l'une de ses 9 vies ».

Sans hésitation, les militaires au grand cœur ont interrompu leur précédente mission pour enclencher la patrouille de secours et sécuriser le petit chat « avant de l'embarquer (sans menottes) » vers la clinique vétérinaire du Vernois à Orgelet.

© Clinique vétérinaire du Vernois

Sur place, le premier bilan s’est révélé rassurant, laissant espérer une belle issue pour cette petite boule de poils sauvée in extremis sur le bord de la route.

Affaire classée !

La belle histoire ne s’arrête pas là ! L’adorable petit rescapé avait décidément un pouvoir de séduction hors norme, car à peine arrivé chez le vétérinaire, il a fait fondre la famille du praticien. Un coup de cœur immédiat ! C’est de cette manière que ce chaton perdu a trouvé une famille et qu’une simple patrouille de routine s’est transformée en adoption officielle.

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« Il a désormais trouvé un foyer aimant où il pourra faire sa loi en toute légalité », assure la Gendarmerie du Jura qui aurait bien aimé faire de ce petit chaton sa nouvelle mascotte…

Laissons-lui encore le mot de la fin : « Un immense bravo aux passants qui se sont arrêtés pour s'inquiéter de ce chaton et à nos militaires pour ce sauvetage au poil, et merci au vétérinaire et à la nouvelle famille. Comme quoi, la gendarmerie veille toujours sur tous les citoyens... même les plus petits et les plus moustachus ! »