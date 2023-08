En cherchant son chat disparu, cette famille a sauvé la vie de 5 félins dont 4 chatons

C’est parfois dans les moments les plus tristes et les plus compliqués que des choses merveilleuses se produisent. Alors qu’une famille avait perdu son félin et le cherchait partout, elle a eu l’occasion de sauver bien plus d’une vie.

Arianne et John vivent à Montréal (Canada) et ont récemment perdu leur chat. Ils ont donc commencé à le chercher dans les rues, et ont aussi accroché des avis de recherche pour obtenir l’aide des gens de leur quartier. C’est ainsi qu’un jour, ils ont reçu un appel. Un voisin avait découvert un félin qui pourrait être le leur.

Arianne et John se sont rendus sur place, pleins d’espoir. Malheureusement, il ne s’agissait pas de leur matou, mais d’une chatte en bien mauvais état.

Bien que tristes, ils ont décidé de venir en aide à ce félin. Et ce faisant, ils ont sauvé plus de vies qu’ils ne le pensaient au départ. Un récit relaté par Love Meow.

© comrescuemontreal / Instagram

Hestia a été très reconnaissante d’être accueillie

La chatte trouvée par le couple, et maintenant nommée Hestia, était très maigre et sale. Arianne et John l’ont emmenée chez eux. Elle s’est jetée sur la nourriture jusqu’à avoir le ventre rempli. Elle a également beaucoup bu. Une fois rassasiée, elle a montré de la reconnaissance à ses sauveurs en venant se frotter contre eux. Elle était douce et gentille, malgré sa nature sauvage.

Le jour suivant, après une bonne nuit de sommeil, et grâce au fait qu’elle avait mangé à sa faim, Hestia a commencé à produire du lait. Il s’agissait donc d’une maman. Cela signifiait que les bébés étaient tous seuls dans la nature.

© comrescuemontreal / Instagram

Hestia a conduit le couple jusqu’à sa progéniture

Arianne et John sont retournés rapidement sur les lieux où Hestia avait été découverte. Mais ce n’est que la nuit tombée que le félin a semblé assez confiant pour dévoiler la cachette de ses petits, dans le jardin d’un voisin.

« Il était très tard et le propriétaire dormait, alors le couple a décidé de revenir tôt le lendemain matin avec le chat », a expliqué Céline Crom, du refuge Chatons Orphelins Montréal.

Le jour suivant, le voisin a accepté de laisser entrer le couple avec Hestia. Celle-ci s’est précipitée dans un hangar et a sauté derrière un tas d’objets. Là-bas, 4 chatons affamés mais vivants l’attendaient.

© comrescuemontreal / Instagram

L’ensemble de la famille féline a pu être pris en charge par une famille d’accueil du refuge Chatons Orphelins Montréal.

Tous les petits ont aujourd’hui bien grandi et se portent à merveille. Quant à la maman, elle a recouvré la santé et est très heureuse en tant que chat d’intérieur.

© comrescuemontreal / Instagram

De leur côté, Arianne et John poursuivent leurs recherches de leur chat. Mais ils sont très heureux d’avoir au moins offert une belle vie à 5 félins.