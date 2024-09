Une touriste prend peur en voyant des individus ivres approcher, mais un chien surgit de nulle part pour la protéger (vidéo)

Se faisant appeler « @jemcilwaine » sur TikTok, une jeune femme originaire de l’Australie est partie en vacances en Indonésie, plus précisément sur l’île de Bali.

Ceux qui y sont déjà allés ont assurément été frappés par l’importance de la population canine présente dans les rues. Parmi ces chiens, beaucoup ne sont pas errants à proprement parler ; ils sont plutôt en divagation, en quelque sorte, puisqu’ils ont des familles qui les nourrissent et s’occupent d’eux, tout en les laissant sortir librement toute la journée.

La plupart des habitants respectent ces animaux et interagissent avec eux. Les visiteurs étrangers également. Certains se lient même d’amitié avec eux et prennent l’habitude de jouer avec eux et de leur donner à manger.

L’un de ces quadrupèdes a justement permis à @jemcilwaine de se rassurer à un moment où elle ne se sentait pas du tout en sûreté. Elle a filmé le héros canin en question alors qu’il était assis à ses côtés, les oreilles dressées, scrutant le moindre geste hostile à l’égard de sa protégée et prêt à assurer sa défense.

Elle a partagé la vidéo sur TikTok le 27 août 2024 et cette publication, que relaie Social Expat, totalise 3 millions de vues à ce jour. La voici :

« Je ne me suis jamais autant sentie en sécurité »

« Ce petit chien balinais est arrivé et m’a protégée en voyant un groupe d’hommes ivres venir vers moi. Je ne me suis jamais autant sentie en sécurité », peut-on lire de la part de @jemcilwaine sur la vidéo.



@jemcilwaine / TikTok

L’attitude du chien a touché bon nombre d’internautes. Certains parmi eux ont suggéré à l’Australienne d’adopter le loulou. Elle a expliqué, dans une autre vidéo, pourquoi elle ne l’a pas fait.

« Ce chien vit à Bali, où il est courant que les chiens gardent leur quartier, a-t-elle rappelé. J’étais en vacances et j’ai eu la chance d’avoir été protégée alors que j’étais dans une situation dangereuse. Vous êtes tous fous de me demander de prendre le chien de quelqu'un. Même s’il était errant, je n’aurais pas pu l’amener en Australie. Ces chiens sont intelligents. Pendant les 10 jours que j'ai passés ici, j’ai vu qu’on le nourrissait et qu’on prenait soin de lui ».

